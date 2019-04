IX. Adventures in the real world

Eric Hamus macht diesmal auf dem Appalachian Trail einen unfreiwilligen Ausflug in die harte Wirklichkeit und lernt das US-Amerikanische Gesundheitssystem kennen.

Die Ruhepause hat nichts gebracht: Nach dem Überqueren der 200-Meilen-Marke muss Eric Hamus wieder aussetzen. Der Fuß schmerzt, der Autor muss zum Spezialisten. Dass dieser Ausflug zurück in die Realität aufregender wird, als der Appalachian Trail, hätte er aber nicht gedacht.

Wie lange das Licht bereits an ist, kann ich selbst nicht so recht sagen. Ich bin unterwegs nach St. Louis zu einem Baseball-Spiel und in Gedanken versunken. Erst als mich ein Polizeiwagen mit Blaulicht überholt, fällt mein Blick auf das Tacho. Alles im grünen Bereich.

Das Blaulicht gilt nicht mir. Dann aber fällt mir die gelbe Leuchte am unteren rechten Ende meines Bordcomputers auf. Der Tank ist fast leer und ich erinnere mich mit einem Schlag wieder daran, dass ein Fahrzeug nicht mit Elektrolyten und Müsliriegel betrieben wird.

Eric Hamus

“The real world”, die reale Welt: So nennen wir Thru-Hiker den Alltag, der sich fernab des Appalachian Trail in der Wirklichkeit abspielt. Die Berufswelt, das Familienleben, der Haushalt, Termine und andere Verpflichtungen. Nach nur wenigen Wochen auf dem Trail geraten diese Sachen rasch in den Hintergrund und man vergisst nur allzu schnell, dass die Welt abseits der Appalachen weiter dreht.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Eric Hamus

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eric Hamus Eric Hamus Eric Hamus

Als sogenannter Thru-Hiker genießt man in den Dörfern und Städten entlang des Trails einen gewissen Status. Für die ansässigen Unternehmen sind die Wanderer eine der Haupteinnahmequellen und die Einwohner behandeln sie (uns) mit Respekt und meist sogar Bewunderung. Die größten Sorgen machen wir uns um das Wetter. Ein nasses Zelt einpacken ist für viele Hiker das Schlimmste, mit dem sie sich herumschlagen müssen.

Appalachian Trail: A Luxembourger in America Journalist Eric Hamus bloggt wieder aus den Vereinigten Staaten. Dieses Mal aber nicht von den Midterms, sondern von seinem Versuch, die 3500 Kilometer des Appalachian Trail an einem Stück zu wandern.

Bis einen die Wirklichkeit mit einem Ruck wieder einholt. Zum Beispiel mit einem Gate-Debakel am Flughafen von Atlanta, das zu einem verpassten Weiterflug führt.

Mit verwirrten Blicken von anderen Flugpassagieren, die sich fragen, warum dieser komischer Mann mit Wanderschuhen, Hikinghemd, Leggings und einem riesigen Riss in seinen Shorts von einem Gate zum anderen humpelt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Eric Hamus

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eric Hamus Eric Hamus Eric Hamus

Mit einer fragwürdigen Behandlung seitens meiner, in Luxemburg sehr bekannten Zusatz-Krankenkasse, die mich nur zwanzig Minuten vor meinem Arzttermin im Stich lässt, nachdem man mir tagelang versichert hatte, mir keine Sorgen machen zu müssen. Oder mit einem gelben Licht am unteren rechten Ende des Bordcomputers, das mich aus meinen Tagträumen zurück in den Alltag reißt.

Doch der Reihe nach: Meinen Ausflug in die Wirklichkeit habe ich meiner Verletzung zu verdanken, die trotz einer langen Ruhepause nicht heilen wollte. Zwar habe ich bei einem Probelauf zwischendurch die 200-Meilen-Marke geknackt und mit Clingmans Dome den mit 2025 Metern höchsten Berg auf dem AT bestiegen, doch musste ich wegen der Schmerzen am nächsten Tag wieder passen. Aufgrund der spärlichen Versorgungsmöglichkeiten und einem teuren Aufenthalt in Gatlinburg, entschloss ich mich dann dazu, zu meiner Familie nach Missouri zu fliegen und einen Spezialisten aufzusuchen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Ein Aussichtsturm am Clingmans Dome, dem mit 2025 Metern höchsten Punkt auf dem Appalachian Trail und gleichzeitig die 200-Meilen-Marke. Eric Hamus

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Aussichtsturm am Clingmans Dome, dem mit 2025 Metern höchsten Punkt auf dem Appalachian Trail und gleichzeitig die 200-Meilen-Marke. Eric Hamus Ein Aussichtsturm am Clingmans Dome, dem mit 2025 Metern höchsten Punkt auf dem Appalachian Trail und gleichzeitig die 200-Meilen-Marke. Eric Hamus Ein Aussichtsturm am Clingmans Dome, dem mit 2025 Metern höchsten Punkt auf dem Appalachian Trail und gleichzeitig die 200-Meilen-Marke. Eric Hamus Ein Aussichtsturm am Clingmans Dome, dem mit 2025 Metern höchsten Punkt auf dem Appalachian Trail und gleichzeitig die 200-Meilen-Marke. Eric Hamus Ein Aussichtsturm am Clingmans Dome, dem mit 2025 Metern höchsten Punkt auf dem Appalachian Trail und gleichzeitig die 200-Meilen-Marke. Eric Hamus Ein Aussichtsturm am Clingmans Dome, dem mit 2025 Metern höchsten Punkt auf dem Appalachian Trail und gleichzeitig die 200-Meilen-Marke. Eric Hamus

Den ersten Realitätscheck erfahre ich noch in der Abfertigungshalle des Flughafens von Knoxville. Beim Blick auf meine Mitreisenden wird mir mit einem Schlag bewusst, dass mein Zelt, die Wanderstöcke, die Zeltunterlage und die abnehmbare Außentaschen nicht am Rucksack hängen bleiben können, sondern ins Innere müssen. Hastig packe ich alles um, gebe mein “Gepäck” ab und begebe mich durch die Sicherheitskontrolle in die Abflughalle.

Lux ist mein Trailname.

Um Zeit zu vertreiben, gehe ich in einen Zeitungsladen und nehme die Bücher in Augenschein. Ich greife in die Auslage und merke, wie ich unbewusst das Buch in meiner Hand wiege. Ein mir inzwischen sehr vertrautes Ritual, um das Gewicht eines möglichen Einkaufs abzuschätzen, der später in meinem Rucksack landen soll. Schmunzelnd verlasse ich den Laden und rufe meine Familie an, um meine Ankunftszeit mitzuteilen.

Am Stand eines bekannten Kaffeehauses werde ich von der netten Barista freundlich um meinen Namen gebeten. “Lux” entfährt es mir und wieder muss ich schmunzeln. “Eric”, verbessere ich mich und fahre fort: “Lux ist mein Trailname”. Die Barista lächelt etwas verwirrt. Realitätscheck Nummer 3.

Eric Hamus

Plötzlich macht sich Unbehagen breit. Ich blicke automatisch um mich, ein weiteres Ritual aus sechs Wochen Rucksackwandern. Damit man auch ja nichts liegen lässt. Eine Schrecksekunde lang suchen meine Augen fieberhaft nach eben diesem Rucksack, meinem ständigen Begleiter seit dem 2. März. Dann aber Entwarnung: Ich bin zurück in der Wirklichkeit. Der Rucksack ist auf dem Weg zum Flugzeug. Einen Weg, den auch ich prompt einschlage.

Der Flug nach Atlanta verläuft reibungslos. Nach der Ankunft aber erwartet mich ein weiterer Kulturschock. Während man auf dem Appalachian Trail mitunter stundenlang keiner Menschenseele begegnet, werde ich in der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia von einer regelrechten Lawine an Passagieren erfasst. Mit 107,4 Millionen Fluggästen war Hartsfield Jackson 2018 der Flughafen mit dem größten Passagieraufkommen der Welt.

Beeilen Sie sich, das Boarding ist fast abgeschlossen .



Davon befinden sich gerade eine gefühlte Million im Terminal D und begutachten meine doch eher spezielle Aufmachung, inklusive Riss im Hosenboden. Ich muss an den Begriff “Hikertrash” denken, wie Thru-Hiker mit einem Augenzwinkern oft genannt werden. Tatsächlich verlieren die Wanderer nach einigen Wochen doch so einige Hemmungen: Das reicht vom Umpacken von Nahrung vor einem Supermarkt, während man an der Außensteckdose sein Smartphone auflädt bis hin zum Kleidungswechsel hinter einem Müllcontainer vor dem Waschsalon. Vom strengen Geruch nach fünf Tagen Bergsteigen ganz abgesehen.

Ich blicke auf die Anzeigetafel: Der Flug nach Springfield am Gate D31 hat Verspätung. Ich schlendere zum Tor, setze mich hin und höre etwas Musik. Noch 30 Minuten bis zum Einsteigen. Die Natur ruft. Ich bin kurz weg. Bei meiner Rückkehr Minuten später haben sich die Sitze am Gate etwas geleert. Doch die Tür zur Gangway ist geschlossen und die Anzeigetafel bleibt unversehrt: “D31 - Springfield, SGF - Delta Airlines”.

Eric Hamus

Die Zeit verstreicht. Nichts passiert, bis plötzlich eine Ansage am Gate erfolgt: “Letzter Aufruf für Passagiere nach Springfield. Nach einem Gate-Wechsel verlässt die Maschine den Flughafen nun an D16. Beeilen Sie sich, das Boarding ist fast abgeschlossen”. Etwas erschrocken blicke ich in die Gesichter meiner Mitreisenden, die ebenfalls von Panik erfasst werden. Ein gutes Dutzend Menschen springen auf und laufen in Richtung D16 am anderen Ende des Terminals. Ich humpele hinterher.

Am Gate D16 zeigt die Tafel “Rochester, New Jersey”, die Tür ist verschlossen und die anderen Passagiere blicken mich ratlos an. Flughafenpersonal ist Fehlanzeige, so dass wir perplex zurück zur Haupthalle schlendern und die große Tafel wieder in Augenschein nehmen. Der Flug nach Springfield wird immer noch an D31 angezeigt. Also wieder zurück zum ersten Gate, wo uns eine unfreundliche Dame dann mitteilt, dass der Flug D16 gerade verlassen hat. Sie habe den Wechsel doch vor 45 Minuten mitgeteilt, fährt sie uns ungehalten an. Also in jenem Moment, als ich zur Toilette musste.

Wait a minute … Ich war am richtigen Gate?



Der Umstand, dass mit mir noch elf weitere Passagiere in Atlanta gestrandet sind, lässt mich etwas weniger an meinem Verstand zweifeln. Wir begeben uns zum Helpcenter, wo mir eine weitere unfreundliche Person emotionslos mitteilt, dass ich den Weiterflug aus eigener Tasche zahlen muss. “Ihre Schuld: Sie waren am Gate und sind nicht eingestiegen”, so ihr Fazit. “Wait a minute … Ich war am richtigen Gate?”, antworte ich. Nach etwas Nachhaken stellt sich heraus, dass der Flug im internen Delta-System tatsächlich noch an Gate D31 angezeigt wurde. In Wirklichkeit aber handele es sich um einen Systemfehler. Auch hätten es nur die Hälfte Passagiere ins Flugzeug geschafft. Nicht weniger freundlich entschuldigt sich die Dame, bucht mich und die weiteren Gäste um.

Inzwischen ist es 22 Uhr und ich brauche eine Unterkunft für die Nacht. Während ich mit der Delta-Agentin um einen Hotelvoucher feilsche, erhalte ich auch noch schlechte Nachrichten von privater Seite. Ich kämpfe jetzt an zwei Fronten. Doch Fakt ist: Ich muss meine ganze Willenskraft aufbringen, um bei meiner Rückkehr in die Wirklichkeit nicht bereits am ersten Abend die Geduld zu verlieren.

Freundlich und bestimmt verlange ich eine Entschädigung von Delta Airlines in Form eines Hotel-Gutscheins, den ich nach einer weiteren halben Stunde erhalte. “Sie müssen sich beeilen”, sagt die Dame. Der Gutschein sei nur bis 23 Uhr gültig. Dass es zwei Hotels des gleichen Namens gibt, verschweigt sie mir. Was natürlich zum nächsten Debakel führt: Ich nehme prompt das Shuttle zum falschen Hotel, muss zurück zum Flughafen, um einen weiteren Minibus zu besteigen, dessen Fahrer mir nach einem Telefonat nach zehn Minuten Fahrt mitteilt, dass dieses Hotel inzwischen ausgebucht ist und ich zurück zum ersten muss. Nun muss auch ich lachen. Es ist längst Mitternacht und der Gutschein ist abgelaufen. Doch Überraschung: Das Hotelpersonal zeigt sich einsichtig und lässt mich einchecken.

Eric Hamus

Nun ist es der Einsicht und der Freundlichkeit verschiedener Amerikaner zu verdanken, dass ich in den letzten Tagen nicht komplett durchgerastet bin. Während das Flughafen- und Airlinepersonal an Unfreundlichkeit nicht zu überbieten war, muss ich an dieser Stelle eine Lanze für das viel gescholtene amerikanische Gesundheitssystem brechen. Begrüßung, Pflege und Service in den Krankenhäusern von Monett und Springfield waren einwandfrei. Und auch als mich meine Zusatzkrankenkasse zwanzig Minuten vor meinem Termin beim Orthopäden auflaufen ließ, waren nette Mitarbeiter des Cox Hospitals zur Stelle, um mir weiter zu helfen.

Wegen der hohen Arzt- und Krankenhauskosten hatte ich mich vor meiner Reise bei einigen Versicherungen schlau gemacht, bis jemand mir eine bekannte Luxemburger Chirurgenkasse empfohlen hat. Gleich zwei Mal wurde mir vor Vertragsschluss zugesichert, dass man im Falle einer Verletzung die teuren Kosten an Ort und Stelle übernehmen werde. “Machen Sie sich keine Sorgen. Sie zeigen dem Krankenhaus Ihre Mitgliedskarte und wir übernehmen den Rest”, wurde mir erklärt. “Sie müssen nur normale Arzttermine übernehmen.”

Verschwiegen aber wurde mir, dass Röntgen, IRM-Aufnahmen und andere Prozeduren beim Spezialisten sowie der Besuch in der Notfallaufnahme von der Zusatzkrankenkasse als “normale Arzttermine” betrachtet werden. Zwei Tage lang wussten die Mitarbeiter nach mehreren Telefonaten über jeden meiner Schritte Bescheid. Mehrmals wurde mir versichert, dass man alles Nötige mit dem Krankenhaus abkläre.

Sie müssen die Kosten selbst übernehmen.



Doch dann ein weiterer Anruf, 20 Minuten vor meinem Termin: “Sie müssen die Kosten selbst übernehmen”. Mehr war nicht beim Partnerunternehmen, das die Auslandsfälle regelt, in Erfahrung zu bringen. Ein Anruf bei der CM…, aehm, der Zusatzkrankenkasse war etwas ergiebiger: Da es sich bei meinen Untersuchungen um “normale, ambulante Arzttermine” handelt, muss ich das Geld selbst aufbringen. Was auch kein Problem gewesen wäre, hätte man mir etwas mehr als zwanzig Minuten Zeit gelassen. Meine Beteuerung, dass man mir beim Vertragsabschluss genau das Gegenteil zugesichert habe, wurde mit einem “Das kann nicht sein” abgefertigt.

Glücklicherweise waren die Vertreter des amerikanischen Gegenparts etwas einsichtiger. Die Empfangsdame beruhigte mich, kontaktierte umgehend die Finanzabteilung, die nach nur wenigen Minuten eine Mitarbeiterin in die Praxis bestellte, um mit mir die Details durchzugehen. Zehn Minuten später hatte mich die freundliche Dame als kreditwürdig eingestuft, so dass ich lediglich den Arzttermin noch vor Ort bezahlen musste.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Eric Hamus

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eric Hamus Eric Hamus Eric Hamus

Sämtliche anderen Prozeduren, inklusive Fußschiene, wurden mir in Rechnung gestellt. Diese wird nun nach Luxemburg geschickt, damit ich alles per Überweisung begleichen kann. Was die Diagnose angeht, so hat der Arzt dem Weiterwandern grünes Licht erteilt. Einen Ermüdungsbruch schließt er aus. Die Bänderentzündung sei mit etwas Ruhe und präventiver Pflege in den Griff zu bekommen.

Das US-Gesundheitssystem ist bei Weitem nicht perfekt. Im Gegenteil. Viele Prozeduren sind teuer und unerschwinglich für den Normalverbraucher. Kopfzerbrechen bereiten vor allem die privaten Krankenkassen und Versicherungen, die sich ständig ums Begleichen drücken wollen. Meist muss man erst eine gewisse Summe einzahlen, um überhaupt erst an Auszahlungen zu kommen.

Doch war meine persönliche Erfahrung mit dem Gesundheitspersonal bislang einwandfrei. Verschiedene Medikamente konnte ich sogar kostenlos beziehen, da sie als “überlebensnotwendig” eingestuft wurden. Obamacare sei Dank ... Mein Fazit nach meinem Ausflug in die Wirklichkeit? Ich will zurück in den Wald.

Und? Das viel gescholtene US-System: 1. Das von US-Politikern verschriene “sozial-kommunistische” EU-System: 0. Setzen!



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Eric Hamus

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eric Hamus Eric Hamus Eric Hamus Eric Hamus Eric Hamus Eric Hamus