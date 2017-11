Interview: C. Wystrichowski

Frau Michelsen, Sie spielen in „Götter in Weiß“ eine engagierte Ärztin, die einen Skandal um einen Krankenhauskeim aufdeckt. Was war für Sie die besondere Herausforderung an dieser Rolle?

Ich habe mich sehr gefreut, wieder mit Regisseur Elmar Fischer arbeiten zu dürfen. Dazu kam, dass wir es hier nicht mit einer Heldin im klassischen Sinne zu tun haben, sondern eher mit einer sehr leisen Figur, die mit sich selbst in einen Konflikt gerät. Was lassen wir zu aus Angst oder Bequemlichkeit? Die wenigsten leisten es sich, noch Haltung zu beziehen.

Sie sind Tochter einer Zahnärztin. War es für Sie jemals eine Option, selbst Ärztin oder Krankenschwester zu werden?

Nein, mich hat es nie in diese Richtung gezogen, aber ich bewundere alle, die diese Berufe ergreifen, um anderen zu helfen.

Sie haben zur Vorbereitung mehrmals mit einer Chirurgin gearbeitet. Was haben Sie gelernt, als Sie ihr über die Schulter geschaut haben?

Chirurgie ist ja ein Feld, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Wie ein Instrument, das man über lange Zeit erlernen muss und das man noch nie vorher berührt hat. Nun kann Film alles behaupten, trotzdem war es wichtig für mich zu wissen, wie gehe ich mit diesem fremden, neuen Instrument um, wie ist ganz simpel der Ablauf einer Operation. Wie wichtig sind die Hände? Wie wichtig ist Tempo? Solche scheinbaren Kleinigkeiten, aus denen sich so eine Figur zusammensetzt.

Jedes Jahr sterben in Krankenhäusern Tausende Menschen an Keimen, die gegen Antibiotika resistent sind. Kennen Sie jemanden, der sich schon mit einem multiresistenten Keim infiziert hat?

In dem Moment, als ich mich für diese Arbeit entschieden hatte, begegneten mir mehr und mehr Geschichten von Betroffenen, das ist ja oft so. Die offiziellen Zahlen besagen, dass jedes Jahr bis zu 16 000 Menschen in Deutschland an einer Infektion mit multiresistenten Keimen sterben und sich bis zu 800 000 infizieren. Die Zahlen sprechen für sich.

Fürchten Sie, dass sich Ärzte angegriffen fühlen könnten?

Natürlich wird es die unterschiedlichsten Reaktionen geben, das ist uns klar. Wir greifen ja auch keinen einzelnen Arzt an, sondern ein profitorientiertes System, das auf keinen stabilen Beinen steht. Hier gilt es für alle wieder bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit der Patient uneingeschränkt würdevoll und besten Gewissens behandelt werden kann.

Was halten Sie eigentlich von herkömmlichen Arztserien, in denen Mediziner als Halbgötter in Weiß dargestellt werden?

Es gab mal die Idee, unseren Film „Wir waren Götter“ zu nennen. Das bringt es für mich auf den Punkt.