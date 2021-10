Hohe Militärs, in der Mitte Staatschef Kim Jong Un und daneben ein Mann in einem blauen Outfit mit buntem Käppchen. Das Rätsel um den Unbekannten.

Seltsames Detail auf Foto

Ist das der nordkoreanische Captain America?

Hohe Militärs, in der Mitte Staatschef Kim Jong Un und daneben ein Mann in einem blauen Outfit mit buntem Käppchen. Das Rätsel um den Unbekannten.

(jwi) - In Nordkorea hat ein Mann, der auf einem Foto der staatlichen Medien in einem superengen blauen Outfit mit buntem Käppchen zu sehen ist, in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt: Manche nennen ihn einen „Superhelden“, einen „Captain DVRK (Demokratischen Volksrepublik Korea)“ oder den „Rocket Man“, ein Mitglied der (nicht existierenden) nordkoreanischen Weltraumstreitkräfte.

Er war einer von 30 Soldaten, die am Montag während einer Ausstellung von Waffensystemen für ein Foto mit Staatschef Kim Jong Un posierten. Die meisten von ihnen trugen klassische olivgrüne Uniformen. Nur zwei von ihnen trugen unterschiedliche Farben. Erstere war in der marineblauen Uniform, was auch nicht ungewöhnlich ist - und als zweiter der Unbekannte in seinem bunten Kostüm.

Die Frage: Warum trägt dieser Mann dieses auffällige Kostüm bei einer offiziellen Veranstaltung? Foto: AFP

Die nordkoreanischen Staatsmedien haben bisher den Mann nicht identifiziert. Doch die Lösung scheint einfach: Jeffrey Lewis, Experte am Middlebury Institute of International Studies in Monterey, twitterte: „Es scheint, er ist der Fallschirmspringer“.



It seems he's the parachutist. pic.twitter.com/XtRdDsKNII — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 12, 2021

Andere nordkoreanische Fotos zeigten Kim beim Beobachten einer Gruppe von Jets, die während einer Flugshow im Vorfeld der Ausstellung in einer Formation flogen.

Die offizielle koreanische Zentrale Nachrichtenagentur meldete, dass ein „erstklassiger Fallschirmspringer vor der Eröffnungszeremonie der Ausstellung seine Landekünste zeigte und die rote Parteiflagge in den Himmel flattern ließ“. Fotos einer früheren Flugshow in Nordkorea zeigten Fallschirmspringer in ähnlichen blauen, engen Outfits. Also doch kein nordkoreanischer Superheld.

