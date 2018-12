Israelische Archäologen entdecken 900 Jahre alten Goldohrring

Sex mit Zeus als Schwan: Archäologen legen Fresko in Pompeji frei

Der Göttervater Zeus, der sich in einen Schwan verwandelt und so die Königstochter Leda verführt: In der Antike ein beliebtes Motiv. Auch in Pompeji ließen sich Bürger die Szene an die Wand malen, wie neue Funde in der römischen Ruinenstadt beweisen.