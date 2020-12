Isla Fisher: „Ich hatte schon viele gute Feen“

Die australische Hollywood-Schauspielerin über überholte Märchenbotschaften und originelle Weihnachtsbräuche.

Wie so viele australische Schauspieler begann auch Isla Fisher ihre Karriere in Seifenopern, bevor ihr 2005 mit „Wedding Crashers“ der Durchbruch in Hollywood gelang. Seither war sie unter anderem in „Confessions of a Shopaholic“, „Now You See Me“, „The Great Gatsby“ oder Tom Fords „Nocturnal Animals“ zu sehen. Anlässlich ihres neuen Films „Godmothered“, der seit Anfang Dezember auf Disney+ läuft, führte LW-Mitarbeiter Patrick Heidmann mit der 44-Jährigen ein Videotelefonat.



Isla Fisher, in Ihrem neuen Film „Godmothered“ bekommen Sie als alleinerziehende Mutter Besuch – und praktische Lebenshilfe – von der Fee, die Sie sich einst als Kind herbeigewünscht hatten ...