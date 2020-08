Sie glänzt in allen Rollen: Film- und Fernsehstar Iris Berben ist auch mit 70 Jahren noch eine gefragte Schauspielerin.

Iris Berben: Grande Dame und Ulknudel

Schauspielerinnen, so heißt es, haben große Probleme auch noch mit fortschreitendem Alter von Regisseuren und Produzenten beachtet zu werden. Nur die jungen Schönheiten hätten eine Chance – selbst dann, wenn der männliche Part an ihrer Seite mit einem deutlich älteren Profi besetzt wird. Dies alles gilt jedoch nicht für Iris Berben, eine der letzten großen Aktricen im deutschsprachigen Raum: Die Grande Dame der Fernsehbranche, die am heutigen Tag, dem 12. August, ihren 70. Geburtstag feiert, ist auch nach Jahrzehnten vor der Kamera noch gut im Geschäft.

Geboren in Detmold (Nordrhein-Westfalen), wächst Iris Berben in Hamburg als Tochter eines Gastronomenpaares auf. Ihre Jugendjahre sind nicht von Erfolg gekrönt: Sie wiederholt die siebte Klasse im Internat von St.-Peter-Ording und wechselt anschließend mehrfach die Schule, fühlt sich in den Einrichtungen nicht wohl, gar eingesperrt. Abitur macht sie nicht – was, wie sie selbst einmal verrät, einen Minderwertigkeitskomplex bei ihr auslöst.

Auch nach dem Schulabbruch durchlebt sie trotz kleiner TV- und Fernsehrollen keine rosige Zeit. Sie zieht alleine nach München, begeht mit 19 schließlich einen Suizidversuch. Dies nicht, weil sie eine Krise hat, sondern weil sie denkt, dass alles im Leben schon mal gelebt und gesagt worden sei, wie sie im Interview mit der „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) berichtet.

„Das gibt es doch, dass man als junger Mensch einen ganz großen Schmerz und eine Ohnmacht empfindet, ein Leiden an der Welt“, so die Schauspielerin. „Wenn man jung ist, ist es schwer zu akzeptieren, dass die Welt sich nicht um einen dreht. Und dass man nichts neu erfinden kann, nicht einmal diesen Gedanken.“

Sohn Oliver als Lichtblick

Aus dem Tief findet sie schnell heraus – ein Grund dafür ist Sohn Oliver, der 1971 das Licht der Welt erblickt und als Filmproduzent quasi in die Fußstapfen seiner Mutter getreten ist. Wer der Vater ist? Dies ist nicht von Bedeutung. Gabriel Lewy, ein israelischer Geschäftsmann, mit dem Iris Berben von 1974 bis 2006 liiert ist, übernimmt die Erziehungsaufgabe, die der Erzeuger nicht wahrnehmen will.

Auch karrieretechnisch stellen die 1970er-Jahre für Iris Berben einen Wendepunkt dar. Zunächst ergattert sie Auftritte in verschiedenen TV-Produktionen, darunter „Derrick“ und „Der Alte“. 1977 folgt die erste große Rolle – in der Comedyserie „Zwei himmlische Töchter“ neben Ingrid Steeger.

Mit ihren Auftritten in der Comedyshow „Sketchup“ (1985/1986) an der Seite des im Jahr 2000 verstorbenen Diether Krebs wird die Schauspielerin schließlich zur neuen Ulknudel der Nation. Meist mit falschen Zähnen und grotesk zurecht gemacht, denn eine Frau kann in den 1980er-Jahren im Fernsehen nur lustig oder schön sein – nicht beides gleichzeitig.

Ernstere Themen dominieren dann in den Produktionen, die ihr den Weg ganz nach oben in den TV-Olymp weisen, darunter die Serie „Das Erbe der Guldenburgs“ (1986 bis 1990) und nicht zuletzt auch die Rolle als Berliner TV-Komissarin Rosa Roth im gleichnamigen Format, das von 1994 bis 2013 im ZDF zu sehen ist.

Kritiker und Publikum sind von ihrer Arbeit begeistert – dies bezeugen zahlreiche Fach- und Fanpreise, wie etwa die Goldene Kamera, die Rose d'Or oder der Bambi, den sie gleich drei Mal erhält. Ihr soziales Engagement findet ebenfalls Beachtung: Für ihren Einsatz für Israel, gegen Rassismus und für weitere Belange wird sie belohnt – mit diversen Verdienstorden und internationalen Auszeichnungen.

Weiterhin gefragt

Auch nach ihrem 60. Geburtstag steht Iris Berben, die von 2010 bis 2019 Präsidentin der Deutschen Filmakademie war, häufig vor der Kamera – sowohl fürs Fernsehen, wie etwa für den Film „Der Wagner-Clan, eine Familiengeschichte“, als auch fürs Kino. Einer ihrer aktuellen Filme hat eine besondere Geschichte. In „Lang lebe die Königin“ vertritt sie mit anderen Kolleginnen Hannelore Elsner, die Hauptdarstellerin, die noch vor Abschluss der Dreharbeiten im Alter von 66 Jahren verstirbt.

Ihren 70. Geburtstag wird Iris Berben leider nicht mit der Liebe ihres Lebens feiern. Nein, damit ist nicht ihr Partner Heiko Kiesow gemeint, den sie 2007 bei den Dreharbeiten zum Dreiteiler „Afrika, mon amour“ kennenlernte, sondern Paul Berben – ein Terrier, der vor zwei Jahren verstarb. „Mit Paul Berben kann keiner mithalten. Er ist die große Liebe“, so die Aktrice im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Er war 17 Jahre bei mir und ist immer noch da. Er lässt mich nicht los, um anderen Platz zu geben.“

Selbst heute fühlt sich Iris Berben, wie sie im SZ-Interview verrät, manchmal noch, als wäre sie erst 20. „Da ist etwas in mir, das sich nicht verändert hat. So ein Entdeckungsgeist und grundsätzlich eine Freude aufs Leben.“ Verdorben wird ihr dies ein wenig durch die ständigen Fragen nach dem Alter, mit denen sie seit Jahrzehnten konfrontiert wird. Auch ein Geheimnis für ewige Jugend könne man ihr nicht entlocken – denn auch sie kenne keines. „Frauen sind heute im Alter nicht automatisch Muttchen in Kittelschürzen, gramgebeugt und zerfurcht. Wir kennen doch alle ganz andere 70-Jährige.“

