Iris Berben: „Der Tod ärgert mich“

Die deutsche Schauspielerin Iris Berben spricht im Interview über ihre Rolle im TV-Drama „Hanne“ und ihre unbändige Freude am Leben.

Interview: Martin Weber



Sie glänzt regelmäßig in anspruchsvollen Charakterrollen: Iris Berben. Im TV-Drama „Hanne“ – zu sehen am 18. September um 20.15 Uhr in der ARD – verkörpert die Schauspielerin jetzt eine Frau am Scheideweg. Nachdem die von ihr gespielte Hanne in Dominik Grafs berührendem Film die Nachricht erhalten hat, dass sie möglicherweise todkrank ist, verbringt sie ohne Plan ein Wochenende in einer fremden Stadt – und hat Begegnungen, zu denen es sonst nie gekommen wäre.

Iris Berben, in „Hanne“ spielen Sie eine Frau, die möglicherweise bald sterben muss und sich daraufhin noch einmal voll ins Leben stürzt. Können Sie das Verhalten verstehen?

Für mich persönlich ist das eine nachvollziehbare Reaktion, aber das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Wir sind ja alle so unterschiedlich gestrickt in unseren Gefühlen und in dem Maß, in dem wir am Leben hängen. Ich würde mir wünschen diese Souveränität zu haben, wie sie Hanne hat, wenn mir ein Arzt sagen würde, dass ich möglicherweise todkrank bin. Ich finde es bewundernswert, wie sie die Situation annimmt und sich in gewissem Sinne auch treiben lässt, ohne jetzt zu glauben, sie müsste noch möglichst viel regeln oder abarbeiten.

Würden Sie es auch so machen?

Das ist natürlich eine hypothetische Frage, man weiß es nicht. Ich bin ja in einem Alter, in dem man sich natürlich immer mal wieder über die Endlichkeit Gedanken macht, und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass ich ähnlich mit der Situation umgehen würde wie Hanne – also schauen, was noch möglich ist und was sich noch ergibt. Das Spannende an unserem Film ist ja auch, dass Hanne noch gar nicht genau weiß, wie die Diagnose letztendlich ausfallen wird.

Stichwort Endlichkeit: Verleiht vielleicht erst der Tod dem Leben seinen Sinn, wie manche Philosophen sagen?

Nee, das würde ich nicht unterstreichen, dafür lebe ich viel zu gerne. (lacht) Der Tod ärgert mich, wenn ich ehrlich sein soll, ich will ihn nicht haben, er soll nicht um mich herum sein – und ich habe ihn in den vergangenen Jahren oft um mich herum gehabt. Ich habe Freunde verloren, Kollegen sind gestorben. Ich liebe das Leben mit allem, was dazugehört. Es ist doch ungeheuer spannend, dass wir in diesem Universum ein paar Jahre haben, die wir mit unseren Möglichkeiten gestalten können. Ich ärgere mich, dass irgendwann der Sensenmann ums Eck kommt und alles vorbei ist.

Wissen wir das Leben umso mehr zu schätzen, wenn wir uns bewusst sind, dass es endlich ist?

Ja, natürlich. Das Wissen, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben, macht uns klar, dass wir unsere Möglichkeiten ergreifen müssen. Wenn wir unsterblich wären, hätten wir gar nicht die Chance, das Leben so tief zu empfinden.

Denken Sie oft an den Tod?

Oft nicht, aber er ist schon ein Begleiter, der sich immer mal meldet – und je nachdem, in welcher Verfassung ich gerade bin, gehe ich damit um.

Haben Sie Angst vor dem Tod?

Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber Angst davor, nicht mehr dabei zu sein – nicht als Schauspielerin, sondern einfach als Mensch. Gerade die letzten 20, 30 Jahre waren doch sehr spannend, was es da alles an technischen oder medizinischen Entwicklungen gegeben hat. Ich bin schon neugierig, wie es weitergeht, wie die Menschheit auch mit neuen Herausforderungen umgeht. Das alles würde ich gerne noch eine Weile miterleben.

Im Film geht es nicht nur um den Tod, sondern ganz wesentlich um die Frage, wie man richtig lebt. Was macht für Sie das richtige Leben aus?

Ich glaube die Fähigkeit, nicht alles für selbstverständlich zu nehmen und mit offenen Augen und offenem Geist durchs Leben zu gehen. Das Leben bietet uns so viel an Möglichkeiten an: ob es die Natur ist, ob es Freundschaften sind oder die Geburt eines Menschen. Es gibt so viele Momente, die das Leben lebenswert machen. Wir strampeln und suchen, sind permanent gefordert, haben eine so schöne, aufregende Welt. Es gibt viel Schönes in diesem Leben.

Der Film verhandelt ernste Themen auf eine sehr leichte und lakonische Weise. Hat Ihnen das zugesagt?

Sehr. Beate Langmaack, die das Drehbuch geschrieben hat, ist ganz nah an Menschen dran und hat dabei die Fähigkeit, einen Film nicht mit Texten zu überfrachten. Sie glaubt daran, dass man vieles andeuten oder mit Blicken ausdrücken kann, was mir als Schauspielerin natürlich sehr entgegenkam. Es war ein Genuss, ein Buch von ihr zu verfilmen. Sie hat es geschafft, ein ernstes Thema mit großer Leichtigkeit zu erzählen, und das findet man nicht oft in Deutschland.

Und wie war die Zusammenarbeit mit Kultregisseur Dominik Graf?

Toll, es war ja meine erste Zusammenarbeit mit ihm und hat die Erwartungen, die ich daran hatte, voll erfüllt.

Was ist denn so toll an ihm?

Er liebt Schauspieler und damit meine ich: Dominik Graf ist an ihrer Seite, fühlt sie, erarbeitet etwas gemeinsam mit ihnen. Da hat er – auch entgegen seinem Ruf, der ihm vielleicht ein bisschen anhaftet – alle Geduld der Welt, und er schafft es vor allem, Dinge aus einem herauszuholen, von denen man selber überrascht ist.

Er soll am Drehort ja sehr dominant sein, heißt es.

Damit hatte ich überhaupt kein Problem. Ich habe in meinem mehr als 50 Jahren dauernden Berufsleben schon Erfahrungen mit den verschiedensten Regisseuren gemacht – da gab es laute und leise und verklemmte und intellektuelle und Machos und was weiß ich nicht alles, es gibt da eine ungeheure Bandbreite. Wenn ein Regisseur am Drehort eine gewisse Dominanz ausstrahlt, weil er von allen Beteiligten Höchstleistungen einfordert, dann kann ich damit sehr gut leben.

Lassen Sie sich denn mit Ihrer Routine und Ihrem Status überhaupt noch was sagen von einem Regisseur?

Aber sicher lasse ich mir was sagen, und wie (lacht)! Wenn ich nicht so einen Oberindianer am Set habe, bin ich unsicher.