Startschuss für die neue Staffel "Das Sommerhaus der Stars" bei RTL. Mit dabei sind in diesem Jahr ein Nacktmodel, ein ehemaliger Bordellbesitzer und jede Menge Reality-TV-Stars.

Intrigen beim Frühstück

von Martin Weber



Ein gemeinsamer Urlaub kann selbst die beste Partnerschaft belasten. Der Beweis: Insgesamt vier Paare trennten sich nach den Dreharbeiten für die ersten beiden Staffeln der Realityshow "Das Sommerhaus der Stars". Die C-Promis gingen erst sich im wenig luxuriösen Ferienhäuschen in Portugal auf den Geist und danach getrennte Wege. So gaben sich etwa die kratzbürstige Dokusoap-Darstellerin Helena Fürst und ihr Macho-Lover Ennesto Monté im vergangenen Jahr vor laufender Kamera Saures und vergaßen dabei fast, dass sie ja als Team gegen andere Paare antreten mussten.

Abschreckend wirkt diese Bilanz jedoch nicht, denn RTL hat für die dritte Staffel der Show immerhin acht neue Paare aufgetrieben, die sich für maximal 17 Tage eine Bleibe in Portugal teilen, alberne Spielchen absolvieren und sich am Ende des Tages gegenseitig rauswählen und nach Hause schicken müssen. Verfolgen dürfen dies die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen ab dem 9. Juli immer montags um 20.15 Uhr.



8 Reisen mit leichtem Gepäck an: Erotikmodel Micaela Schäfer (34) und ihr Lebenspartner Felix Steiner (33). Foto: MG RTL D / Stefan Menne

um weitere Bilder zu sehen. Reisen mit leichtem Gepäck an: Erotikmodel Micaela Schäfer (34) und ihr Lebenspartner Felix Steiner (33). Foto: MG RTL D / Stefan Menne Wollen für Stimmung sorgen: Kult-Auswanderer Jens Büchner (48) mit seiner Ehefrau Daniela (40). Foto: MG RTL D / Stefan Menne Recht unbekannt: "Love Island"-Liebespaar Stephanie Schmitz (23) und Julian Evangelos (25). Foto: MG RTL D / Stefan Menne Modisch weit vorn: Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) und seine neue Liebe Bobby Anne Baker (48). Foto: MG RTL D / Stefan Menne Nach langer Zeit mal wieder im TV: Frank Fussbroich (49) und seine Ehefrau Elke (51). Foto: MG RTL D / Stefan Menne Sorgen für Glamour: Society-Lady Shawne Fielding (48) und Ex-Eishockey-Profi Patrick Schöpf (49). Foto: MG RTL D / Stefan Menne Auch in diesem Format am Start: Patricia Blanco (46) und ihr neuer Partner Nico Gollnick (28). Foto: MG RTL D / Stefan Menne Das Beste zum Schluss: Uwe Abel (48) und seine "Bauer sucht Frau"-Gattin Iris (50). Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Mit dabei ist in diesem Jahr unter anderem das äußerst zeigefreudige Erotikmodel Micaela Schäfer, das wahrscheinlich nicht allzu viele Kleider eingepackt haben dürfte. Die 34-Jährige reist mit ihrem Freund Felix an. Ebenfalls als Gast erwartet werden der frühere Rotlicht-König Bert Wollersheim und seine Partnerin Bobby Anne Baker, eine Country-Sängerin. Die aus Texas stammende Society-Lady Shawne Fielding, Ex-Gattin des früheren Schweizer Botschafters in Berlin, hat ihren aktuellen Lebensgefährten im Schlepptau, einen Ex-Eishockeyspieler namens Patrick Schöpf.

Schaulaufen der Reality-TV-Stars

Der Rest der Truppe setzt sich aus Menschen zusammen, die manchen Zuschauern aus anderen Realityshows bekannt sein dürften: So turtelten die blonde Stephanie Schmitz und der muskelbepackte Julian Evangelos im vergangenen Jahr auf der "Love Island" von RTL2, Uwe Abel und Iris Abel lernten sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben, Schlagersänger Jens Büchner, besser bekannt als Malle-Jens, wurde mit der Dokusoap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt und durfte auch schon beim RTL-Dschungelcamp mitmachen – er bringt Gattin Daniela mit.



5 Abkühlung gefällig? Der Pool im "Sommerhaus der Stars". Foto: MG RTL D / Max Kohr

um weitere Bilder zu sehen. Abkühlung gefällig? Der Pool im "Sommerhaus der Stars". Foto: MG RTL D / Max Kohr Die 1980er lassen grüßen: Kochen wie bei Muttern. Foto: MG RTL D / Max Kohr Luxus sucht man hier vergebens: Etagenbetten statt Luxusliegen. Foto: MG RTL D / Max Kohr Bunter Flohmarktmix: Ein Ferienhaus wie es im Buche steht. Foto: MG RTL D / Max Kohr Ein Platz an der Sonne: Auf dieser Terrasse wird zukünftig gelebt und geliebt. Foto: MG RTL D / Max Kohr

Der bullige Kölner Frank Fussbroich, der Gattin Elke im Schlepptau hat, ist ein echter Veteran des Reality-Fernsehens. Er gehörte vor vielen Jahren zur Stammbesetzung der ersten deutschen Dokusoap überhaupt: Von 1989 bis 2001 war er in der preisgekrönten WDR-Reihe "Die Fussbroichs" über eine Kölner Arbeiterfamilie zu sehen. Der 49-Jährige hat Gattin Elke im Schlepptau. Nicht fehlen darf auch die frühere Dschungelcamp-Kandidatin Patricia Blanco samt Lebensabschnittsgefährten, die auf ihren berühmten Vater Roberto Blanco häufig nicht gut zu sprechen ist.

Es stellt sich natürlich die Frage, warum die mehr oder minder prominenten Herrschaften überhaupt ins Haus ziehen. Die Antwort ist einfach: Das Duo, das am Ende übrig bleibt, erhält nach der sechsten und letzten Folge rund 50 000 Euro Preisgeld.