(iga) - Der „Ramborn Cider Haff“, der kürzlich in einem restaurierten Bauernhof in Born eröffnet wurde, soll für die Popularisierung des Apfelschaumweins sorgen. Auf einem Rundgang können die Besucher miterleben, wie aus lokalen Äpfeln und Birnen unterschiedliche Getränkesorten entstehen. Der international anerkannte Cider-Guru Peter Mitchell von der „Cider and Perry Academy“ aus dem englischen Hartpury in Gloucestershire hat die luxemburgischen Ciderhersteller beim Aufbau ihrer Produktionsstätte beraten.



Herr Mitchell, warum wurde Cider zu einer Art Berufung für Sie?



Zum einen bin ich Biochemiker und Mikrobiologe, zum anderen liebe ich Äpfel. Und ich sehe in der Ciderproduktion sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst. In der Wissenschaft kann ich meine akademischen Kenntnisse endlich praktisch anwenden. Aber wenn es darum geht, Cidersorten zu mischen, kommt die Kunst ins Spiel. Da braucht man Intuition.



Sie betreiben eine eigene Ciderfirma und beraten gleichzeitig fremde Unternehmen. Kommt es hier nicht unweigerlich zu Interessenkonflikten?



Ich bin immer bemüht, die Ciderindustrie nach vorne zu bringen. Deshalb berate, trainiere und unterstütze ich andere Menschen bei der Produktionsentwicklung. Wenn ich die bekannte Redewendung „Ich praktiziere, was ich predige“ umformulieren darf, würde ich sagen, dass „ich predige, was ich praktiziere“. Als Begleiter muss ich aufpassen, was an technischer Einrichtung ausgewählt wurde und wie die Prozesse organisiert werden.



Wen beraten Sie alles?



Ich arbeite überall auf der Welt und in meinen Kursen sitzen Engländer, Australier, Kanadier, Litauer und Bulgaren. Europas Stärke liegt in der Zusammenarbeit. Und hier, im Herzen Europas, ist die Idee der Europäischen Union auch sehr gut sichtbar.



Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den Luxemburger Ciderherstellern?



Die Zusammenarbeit mit Ramborn begann vor etwa drei Jahren und diese Beziehung hat sich sehr gut entwickelt. Das, was in Born in der Kürze der Zeit erreicht wurde, gilt in der Ciderindustrie als phänomenal. Ich bin seit fast dreißig Jahren in der Branche und muss sagen, dass Luxemburg den Maßstab sehr hoch gesetzt hat.



Worin liegt Ihrer Meinung nach das Geheimnis?



Ohne auf die vielen technischen Details einzugehen, sage ich nur, dass der Apfel das Wichtigste ist – und ihr habt einfach die tollsten Äpfel für den Cider. Alle Voraussetzungen sind hier gegeben – und das schon seit den Römern, die in der Großregion den Apfelsaft fermentiert haben.



Was macht den Cider so besonders im Vergleich zu anderen Getränken?

Cider ist multifunktional. Er ist lecker wie Wein und erfrischend wie Saft. Wobei er einen geringeren Alkoholgehalt als Wein hat. Entsprechend ist der Kaloriengehalt niedriger. Zudem ist er als „Slow Food“ anerkannt. Und seine Vielseitigkeit in Bezug auf die Kombinierbarkeit mit unterschiedlichen Speisen und die Varietät der Trinkanlässe ist wunderbar.



Wozu lässt sich Cider denn am besten servieren?



Jetzt höre ich schon die erhöhten Stimmen der Weinliebhaber, aber die bessere Hälfte des Cider ist Käse. Sie sind wie füreinander gemacht. Je nach Cidersorte, ob süß oder trocken, lässt sich eine andere passende Käsesorte finden. Auch scharfe Gerichte können herrlich mit Cider abgerundet werden. Probieren Sie das Ramborn-Original mit seinem mitteltrockenen Geschmack zu einem pikanten Imbiss – das wird Sie überzeugen.



Cider gilt eher als Sommergetränk, nicht wahr?



Ganz und gar nicht. In England feiern wir sogar ein richtiges Winterfest des Ciders, bei dem wir Wassail, ein traditionelles warmes Getränk aus mit Gewürzen gekochtem Viez, trinken. An einem der kältesten und düstersten Abende nach dem Ende der Weihnachtszeit, am Dreikönigstag, schaut die Ciderindustrie nach vorne und trinkt Wassail. Ich hoffe, das wird auch in Luxemburg irgendwann übernommen.