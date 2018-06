Luxemburg gehört im Europäischen Innovationsanzeiger der EU-Kommission 2018 erstmals zu den "Innovationsführern" neben Ländern wie der Schweiz, Schweden, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.

Innovationsparadies Luxemburg

Luxemburg gehört im Europäischen Innovationsanzeiger der EU-Kommission 2018 erstmals zu den "Innovationsführern" neben Ländern wie der Schweiz, Schweden, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.

Dies ist ein großer Schritt vorwärts für das junge luxemburgische Ökosystem von Forschung und Innovation und eine wichtige Anerkennung der laufenden Bemühungen des Landes, eine Weltklasse-F & I-Landschaft zu entwickeln. In aufeinander folgenden Regierungen wurden in Luxemburg erhebliche Fortschritte erzielt, die in den letzten zehn Jahren zu einer Verdoppelung der Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation geführt haben.



In dem am Freitag veröffentlichten Bericht heißt es: "Das attraktive Forschungssystem und das geistige Eigentum sind die innovativsten Dimensionen der Innovation.



Der Fonds National de la Recherche (FNR) war federführend dabei, Luxemburg durch Wissenschaft, Forschung und Innovation zu einer Wissensgesellschaft zu machen. In den letzten vier Jahren hat die FNR weiterhin öffentlich-private Partnerschaftsprogramme entwickelt und ihre Budgets für Programme erhöht, die den Wissenstransfer für die erfolgreiche kommerzielle Nutzung von Forschungsfunden unterstützen.



Der Europäische Innovationsanzeiger bietet eine vergleichende Analyse der Innovationsleistung in EU-Ländern, anderen europäischen Ländern und regionalen Nachbarländern. Er bewertet die relativen Stärken und Schwächen der nationalen Innovationssysteme und hilft den Ländern, die Bereiche zu ermitteln, die sie angehen müssen.