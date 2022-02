Ein moldawischer Pilot schreibt mit seinem Airbus A321 nahe der Ukraine eine Botschaft an den Himmel, die für Frieden wirbt.

Über den Wolken

Inmitten der Ukraine-Krise schreibt ein Pilot eine Botschaft

Ein moldawischer Pilot schreibt mit seinem Airbus A321 nahe der Ukraine eine Botschaft an den Himmel, die für Frieden wirbt.

(jwi) – Die Lage im Ukraine-Konflikt ist derzeit sehr angespannt. Keine der beteiligten Parteien möchte nachgeben, die Diplomatie scheint ans Limit zu kommen. Mitten in diesen großen Spannungen schrieb am Donnerstag ein Berufspilot eine klare Botschaft in den Himmel: „Relax“.

Die Buchstaben konnten über die Nachrichtenagentur FlightRadar nachverfolgt werden. Das brisante: Moldawien ist im Norden, Osten und Süden vollständig von der Ukraine umschlossen. Die Maschine mit dem Kennzeichen ER-AXR startete und landete in der Hauptstadt der Republik Moldau.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Knapp eine Stunde und 40 Minuten dauerte der Flug des Airbus A321-211 der moldawischen Airline „Air Moldova“. Die genauen Hintergründe für diesen Flug sind derweil unbekannt. Auch die Fluggesellschaft gab bisweilen keinen Kommentar dazu ab. Gerüchten zufolge habe die Maschine den moldawischen Luftraum nicht verlassen dürfen.

Dennoch war die Flugroute sicherlich kein Versehen. Laut FlightRadar hieß die Rufnummer des Fluges passenderweise: „Relax“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.