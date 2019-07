Die Botschaft der Vereinigten Staaten in Luxemburg feierte am Vorabend des Unabhängigkeitstages mit Freunden und außergewöhnlichen Gästen.

„Independence Day“-Feier in der Philharmonie

(mij) - Der 4. Juli ist für die US-Amerikaner wichtiger als Thanksgiving und Weihnachten zusammen. An diesem Tag feiern sie die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung der damals bestehenden 13 Kolonien im Jahr 1776, die als Akt der Staatsgründung angesehen wird.



5 Xavier Bettel mit Buzz Aldrin (Mitte) und dem US-BotschafterJ. Randolph Evans in der Philharmonie Foto: Matic Zorman.

Buzz Aldrin in der Philharmonie Foto: Matic Zorman. Empfang für Buzz Aldrin in der Philharmonie Foto: Matic Zorman. US-Botschafter Evans. Foto: Matic Zorman Felix Braz, US-Botschafter Evans und Etienne Schneider. Foto: Matic Zorman

Auch in Luxemburg begeht man den „Independence Day“ standesgemäß: Bereits am Vorabend lud J. Randolph Evans, Botschafter der Vereinigten Staaten in Luxemburg, in die Philharmonie ein. Als Gäste begrüßte er neben im Großherzogtum lebenden US-Amerikanern auch eine Delegation des US-Kongresses sowie Astronaut Buzz Aldrin, der als zweiter Mensch vor 50 Jahren den Mond betrat.