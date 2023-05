Kolumnist Rainer Holbe sieht in Babys keine hilflosen Menschenkinder: Für ihn sind die Wonneproppen beinahe verkannte Multitalente.

Aus dem Tagebuch von Rainer Holbe

In Windeln gewickelte Genies

Von Rainer Holbe

Ich habe das Glück, inmitten eines Parks zu wohnen, in dem sich in diesen Tagen der Frühling mit ganzer Macht etabliert. Wunderbar anzuschauen sind vor allem die putzigen Babys, die von ihren Müttern spazieren gefahren werden. Es ist noch gar nicht so lange her, dass meine Enkel Leo, Max und Ferdinand in diesem Park Sandkuchen gebacken und auf der Rutschbahn unterwegs waren.

In diesen Tagen sind Leo und Max zum Abitur angetreten, das sie meisterlich bestehen werden. Ende des Jahres werden sie ihren eigenen Weg gehen und ihrem Großvater höchstens mal eine Mail schicken.

Als Max in Berlin auf die Welt kam, fielen gerade die ersten Blätter von den Bäumen. Ein kleines Bündel, aber ein großes Glück! Bei Ferdinands Geburt läuteten die Glocken am Aachener Dom und Leo hielt die Augen geschlossen, als ich ihn nach seiner Geburt besuchte. Es schien, als sei er noch nicht ganz angekommen in dieser Welt. Es sind erhabene Momente, die man nicht vergisst.

Startpaket an Wissen

Wer lange im Gefolge von Kleinkindern gelebt hat, weiß, dass Babys schlau sind. Sie wissen mehr, als man ihnen gemeinhin zutraut. Davon können nicht nur Kinderärzte erzählen. Vom ersten Tag ihres Lebens an sind Babys begierig nach Informationen. Der Intellekt von Neugeborenen ist oft von Anfang an ausgebildet. Babys kennen physikalische Gesetze, erkennen Stimmen, haben ein gutes Gedächtnis. „Sie kommen geheimnisumwoben bei uns an, in Windeln gewickelte Genies, die sich als Babys verkleidet haben“, erkannte der Kinderpsychologe David Chamberlain. Kommen also Neugeborene bereits mit einem „Startpaket“ an Wissen auf die Welt oder doch als ein unbeschriebenes Blatt?

Augenscheinlich werden Säuglinge bereits mit einer Menge vorgeburtlicher Erinnerungen geboren. So erkannten sie Geschichten, die ihnen die Mutter während der letzten Schwangerschaftswochen vorlas. Auch die Stimme der Mutter konnten sie deutlich von den Stimmen anderer Frauen unterscheiden. Bei Fremdsprachen gaben sich die Babys gelangweilt, bei der Muttersprache spitzten sie die Ohren.

Also, liebe Mütter, die ihr in meinem Park unterwegs seid: Vielleicht führt ihr ja gerade einen kleinen Einstein spazieren.

