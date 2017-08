(dpa) - Das Elternhaus von US-Präsident Donald Trump im New Yorker Stadtteil Queens wird auf der Vermietungs-Plattform Airbnb angeboten. Für 725 Dollar pro Nacht (etwa 620 Euro) könnten bis zu 20 Gäste in dem Einfamilienhaus mit fünf Schlafzimmern übernachten, heißt es in dem Inserat. Im Wohnzimmer steht eine lebensgroße Trump-Figur aus Pappe. „Er ist großartige Gesellschaft, um bis spät in die Nacht „Fox News“ zu gucken“, schreibt der Vermieter.

Die Immobilienfirma Paramount Realty hatte das Haus im Auftrag eines Restaurant-Besitzers, der dort acht Jahre mit seiner Familie lebte, nach Trumps Wahlsieg im November an einen Investor verkauft. Dieser verkaufte es im März für 2,1 Millionen Dollar (1,8 Mio Euro) an eine chinesische Investorin weiter, mietete es dann von ihr und stellte es bei Airbnb ein. Paramount Realty-Inhaber Misha Haghani bestätigte auf dpa-Nachfrage am Freitag, dass es sich bei dem Inserat um Trumps Haus aus Kindheitstagen handle.

Das 1940 von Vater Fred Trump gebaute Fachwerkhaus im Tudorstil liegt in einer ruhigen Wohngegend in der Nachbarschaft Jamaica Estates. Trumps Eltern wohnten hier, als ihr Sohn 1946 geboren wurde. Als Donald vier Jahre alt war, zog die Familie in ein stattlicheres Anwesen in derselben Gegend. „Es hat sich nicht viel geändert, seit die Trumps hier lebten“, heißt es auf Airbnb. „Dies ist eine einzigartige und besondere Gelegenheit, im Haus eines amtierenden Präsidenten zu übernachten.“