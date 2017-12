(dpa) - Eine Reihe von Prominenten bis hin zum britischen Königshaus haben sich in London bei der Europa-Premiere des Science-Fiction-Spektakels „Star Wars: Die letzten Jedi“ getummelt. An der feierlichen Veranstaltung in der Royal Albert Hall nahmen am Dienstagabend neben Regisseur Rian Johnson und den Darstellern des Films auch die beiden britischen Prinzen William und Harry teil. Die Brüder, die einen Gastauftritt in dem Film haben, kamen ohne weibliche Begleitung. Auch eine Reihe Darsteller in der Uniform der Imperialen Sturmtruppen marschierten über den Roten Teppich.



Hunderte von Fans drängten sich vor der Halle an den Absperrgittern, um Selfies mit Stars wie Mark Hamill, Daisy Ridley oder Adam Driver zu machen oder Autogramme ihrer Idole zu ergattern.



Sehen Sie hier den Trailer zum Film: