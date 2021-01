In Istanbul wird das Wasser knapp

Den Menschen in der Bosporusmetropole Istanbul droht das Trinkwasser auszugehen. Auch andere türkische Großstädte leiden unter Wassermangel. Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht.

Von Gerd Höhler (Athen)

Die Religionsbehörde Diyanet rief, und die Gläubigen kamen: Zahllose Menschen beteten in den 81 türkischen Provinzen um Regen. Auch Vizepräsident Fuat Oktay beteiligte sich an der Fürbitte. Das war vor einem Monat, am 11. Dezember. Geholfen hat es nicht. Die ersehnten Wolkenbrüche blieben aus, die Pegelstände in den Talsperren fallen immer weiter.

Nach zwei extrem niederschlagsarmen Jahren hat es auch in diesem Winter bisher viel weniger geregnet als üblich ...