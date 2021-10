Die blutige Kapitalismus-Satire ist die erfolgreichste Serie bei Netflix – und wurde in Dubai Realität, als Spiel.

Erfolgreiche Serie als Spiel

In Dubai wird „Squid Game“ von Netflix nun Realität

(jwi) - Die blutige Kapitalismus-Satire ist die erfolgreichste Netflix-Serie in der Geschichte des Streamingkonzerns. 111 Millionen Haushalte schalteten Squid Game bisher ein. Jetzt wurde die Gewaltfantasie aus Südkorea in Dubai in die Realität umgesetzt - als Spiel.

Die Handlung der Serie ist schnell erklärt: Squid Game erzählt in neun zum Teil extrem blutigen Episoden vom Kampf von Arm gegen Reich, von Klassenkonflikten und sozialer Ungerechtigkeit. 455 Menschen ohne Geld und ohne die geringste Hoffnung auf eine bessere Zukunft spielen auf einer abgelegenen Insel um umgerechnet 33 Millionen Euro. Der Gewinner kommt in die nächste Runde, der Verlierer wird disqualifiziert – und getötet.



Am Dienstag wurde in Dubai die beliebte Serie als Veranstaltung des in Dubai ansässigen Koreanischen Kulturzentrums (KCC) organisiert. Es beinhaltete südkoreanische Kinderspiele, welche die Kandidaten erfolgreich lösen mussten. Dazu gehörten wie in der Serie unter anderem „Rotes Licht, grünes Licht“, Murmeln und Ddakji, ein Spiel, bei dem farbige Papierumschläge mit einem Wurf umgedreht werden müssen.

Teilnahme nur mit „Grünem Pass“

Laut der Website durften 15 Spieler in zwei Mannschaften je Runde mitspielen. Da es sich um eine reine Einladungsveranstaltung handelte, wurden die Anmeldungen nach ihrer Registrierung auf einer offiziellen Website ausgewählt. „Nur eingeladene Personen mit einem grünen Pass können an der Veranstaltung teilnehmen“, heißt es auf der Webseite des KCC.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Mit der Veranstaltung wollten die Organisatoren den aktuellen Hype um Squid Game nutzen, um den Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielerisch die koreanische Kultur näherzubringen, erklärt die KCC.

