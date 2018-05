Meret Becker spricht im Interview über die Arbeiten mit Tieren und die Thematisierung finanzieller Probleme in Kinderfilmen.

"In dieser Gesellschaft geht nichts mehr ohne Geld"

von André Wesche

Das darstellerische Talent wurde Meret Becker in die Wiege gelegt. Die 49-Jährige ist die Tochter der Schauspieler Monika Hansen und Rolf Becker. Otto Sander war ihr Stiefvater, Ben Becker ist ihr Bruder. Seit 1990 steht die gebürtige Bremerin regelmäßig vor der Kamera und auf der Bühne – letzteres auch als leidenschaftliche Sängerin. Der Kinofilm "Liliane Susewind" zeigt Meret, die im Gespräch kein "Sie" akzeptiert, nun als Zoodirektorin der etwas anderen Art. Deren Spitzname: Oberst Essig.

Liebe Meret, Kinder, Tiere und dann auch noch Christoph Maria Herbst. Wie strapaziös waren die Dreharbeiten zu "Liliane Susewind"?

(lacht) Hauptsächlich war es sehr warm, denn ich hatte ja dieses große Kostüm an. Es stimmt, Kinder und Tiere gelten beim Film oft als "No-Go". Es läuft immer so ein Taxameter mit, was die Einhaltung des Drehplans angeht. Tiere brauchen oft etwas länger, Kinder dürfen nicht so lange drehen und beide sind unberechenbar. Aber genau das mag ich. Ich spiele einen sehr außergewöhnlichen Charakter, die Rollen von Christoph, Aylin und mir haben ja schon fast etwas comichaftes. Dadurch konnte man den Kindern wahnsinnig gut gegenübertreten. Wir waren durchgedrehter als sie. Christoph ist ein ganz wunderbarer Partner, mit dem man herrlich am Timing arbeiten kann.



Ist man bei der Arbeit mit Kindern nur das Vorbild oder bekommt man auch etwas zurück?

Man bekommt ganz viel zurück! Mein "Problem" mit Kindern besteht eher in der Tatsache, dass ich mich mit ihnen immer sehr auf Augenhöhe fühle. Dabei bin ich ja eigentlich erwachsen. Manchmal irritiert es die Kinder, dass ich die Tendenz habe, mitzuspielen und herumzublödeln. Dabei muss man doch eigentlich viel disziplinierter sein, damit sie nicht die Orientierung verlieren. Das fällt mir manchmal schwer.

Gibt es eine schöne Anekdote zur Arbeit mit den Tieren?

Ich habe mir "Oberst Essig" immer ein bisschen wie einen verwirrten Professor vorgestellt. Das kommt dadurch, dass immer etwas an ihr herumwuselt. Die Tiere nehmen ihr Leben in Beschlag. Ich hatte ein Huhn unter meinem Hut und Mäuse an mir dran. Außerdem habe ich mit einem Elefanten gearbeitet. Das war sehr besonders. Es sind ganz scheue Tiere, deswegen ist es auch sehr gefährlich, mit ihnen zu arbeiten. Wenn sie Panik bekommen oder Angst vor einem haben, dann können sie einen mit ihrem Rüssel packen. Und dann war's das auch. Der Tiertrainer war immer sehr besorgt, dass etwas passieren könnte. Aber man kann mit Elefanten auf einer anderen Art kommunizieren. Dieses nonverbale miteinander Reden kann ich ganz gut, glaube ich.

In Kinderfilmen wird häufig thematisiert, dass einem Zoo oder einem Reiterhof aus finanziellen Gründen die Schließung droht. Ist es nie zu früh, Kindern den Stellenwert des Geldes vor Augen zu führen?



Dass es im Leben um andere Dinge gehen sollte, halte ich für sehr wichtig. Unser Film sagt, dass jeder Mensch anders ist und dass das völlig in Ordnung geht. Man sollte sich respektieren und an sich glauben und nicht denken, dass man falsch wäre. Mein Vater hat einmal zu mir gesagt: "Bleib bei Dir". Wenn ich heute denke: "Wie sollst Du das machen?", "Wie schaffst Du das nur?" oder "Habe ich das richtig gemacht?", wenn ich an mir zweifle, dann höre ich immer Ottos Stimme. Es ist eine tolle Aussage, von der man schon als Kind weiß, was sie bedeutet. Um das Geld geht es in unserem Film weniger. Aber natürlich ist das ein Thema, mit dem sich die Kinder heutzutage herumschlagen müssen. In dieser Gesellschaft geht nichts mehr ohne Geld.