In der Welt der Fantasywesen

Die Luxcon lockt Fans der Science Fiction an diesem Wochenende ins Forum Geessenknäpchen. Eindrücke der Convention in Bildern.

(SH) - Fantasywesen, Geeks und Cosplayer: Für Science-Fiction-Fans führt an diesem Wochenende kein Weg an der Luxcon im Forum Geesseknäppchen vorbei. Unser Fotograf war am Samstag auf der Convention unterwegs, um die Stimmung einzufangen.

Die Luxcon ist am Sonntag noch bis 18 Uhr geöffnet.

13 Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig

um weitere Bilder zu sehen. Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig Eindrücke von der Luxcon. Foto: Laurent Ludwig