(AFP/LW) - Wie es ist, mit einem Ballon über der Erde zu schweben, hat LW-Redakteurin Sophie Wiessler getestet und imposante Eindrücke mitgebracht.



Gemeinsam mit Hunderten anderen Ballonfahrern hat sie sich bei dem größten internationalen Heißluftballontreffen der Welt in Chambley in luftige Höhen begeben.







L'entrée des pilotes au #MAB, impatients et de bonne humeur ! :) pic.twitter.com/ZvnxnJx6gi — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) 27. Juli 2017

Doch nicht nur Redakteurin Sophie Wiessler, auch Hunderte weiterer Ballonfahrer aus 45 Ländern gehen in diesen Tagen in die Luft. So viel, dass sogar ein Weltrekord dabei rausgesprungen ist. Vor zwei Jahren wurde auf dem Flugplatz von Chambley bereits ein Weltrekord aufgestellt: 433 Heißluftballons stiegen damals in den Himmel. Am Freitag wurde dieser Rekord wieder eingestellt: Dieses Jahr schwebten 456 Ballons über Chambley.



Dabei stand der Rekordversuch anfangs unter keinem guten Stern beziehungsweise Himmel. Denn das Wetter spielte gar nicht mit. Zwei Mal mussten die Veranstalter den Rekordversuch verschieben - erst von Sonntag auf Mittwoch, dann auf Freitag.

Und auch wenn am Freitag der Sommer noch pausierte, gab der Veranstalter die Starterlaubnis und so verwandelten Hunderte bunte Ballons den grauen Himmel in ein farbenfrohes Spektakel.

Zwischenfall an Stromleitung



Ein Zwischenfall trübte allerdings das bunte Treiben. Der Ballon eines englischen Piloten verfing sich in einer Stromleitung - der Ballon wurde beschädigt, der Pilot blieb unverletzt.



Das größte Heißluftballontreffen der Welt ist mit diesem Rekord aber noch nicht zuende. Noch bis Sonntag, 30. Juli, werden täglich ab 5 Uhr morgens bis Mitternacht die bunten Ballons in die Lüfte steigen. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.