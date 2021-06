Das Jungtier blieb mit dem Kopf in einem Betonblock stecken, der als Mückenfalle präpariert worden war,

Fuchs will Kuchen naschen - und bleibt stecken

(dpa) - Die Jagd nach einem Stück Kuchen ist einem neugierigen Fuchs in England fast zum Verhängnis geworden. Das Jungtier blieb mit dem Kopf in einem Betonblock stecken, der als Mückenfalle präpariert worden war - erst nach fünf Stunden konnte die Feuerwehr den Fuchs befreien.

Der Betonblock musste zerschnitten werden, um den Fuchs zu befreien. Rspca/PA Media/dpa

Wendy Bradmore und Keith Collins hatten das Tier morgens in ihrem Garten im Ort Littlehampton entdeckt, rund 80 Kilometer südlich von London in der Nähe des Ärmelkanals, wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete. „Offenbar hat der Fuchs das Metallstück beiseite gedrückt, das innen als Verschluss diente, und hat seinen Kopf durchgeschoben“, sagte Bradmore.

Sie hätten dem Tier Wasser gegeben und die Tierschutzorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zu Hilfe gerufen. Schließlich hätten Feuerwehrleute es geschafft, das Betonteil aufzuschneiden, ohne den Fuchs zu verletzen. „Hoffentlich denkt er nächstes Mal besser nach, bevor er seiner Nase folgt - oder seinem Bauch“, sagte RSPCA-Exptertin Kate Barnes.

Im Februar hatte die Feuerwehr in Luxemburg einen Fuchs aus einem Regenrückhaltebecken befreien müssen.

