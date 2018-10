Seit 30 Jahren ist Peter Kloeppel die Gallionsfigur von „RTL Aktuell“. Am Sonntag wird der deutsche Nachrichtensprecher 60 Jahre alt.

In Bartringen fing alles an

von Rainer Holbe

Der in Frankfurt geborene Peter Kloeppel ist den klassischen Weg gegangen: vom Hochschulstudium über den Besuch der Journalistenschule in Hamburg und diversen Praktika bis zum Reporterleben im Bonner Hauptstadtstudio von RTL plus. Fünf Jahre nach seinem ersten TV-Auftritt für den Privatsender, der 1984 im luxemburgischen Bartringen an den Start ging, wird er als Korrespondent nach New York geschickt. Der Mann ist fleißig. Vierundzwanzig Stunden liefert er rund um die Uhr Nachrichten und Reportagen. In Live-Schaltungen kommentiert er politische Entscheidungen im Weißen Haus, bei den Vereinten Nationen oder dem US-Senat. Nach zwei Jahren ist er zurück, wird zusätzlich zum Nachrichten-Job Chefredakteur und moderiert Wahlsendungen, TV-Duelle und Gespräche mit den Mächtigen.



Sieben Stunden vor der Kamera



Unvergessen ist Kloeppels Moderation vom 11. September 2001 zu den verheerenden Terroranschlägen in den USA. RTL hatte damals als erster deutscher Sender sein Programm unterbrochen. Kloeppel versuchte vom Kölner Studio aus die sich überschlagenden Ereignisse und die bizarren Bilder einzuordnen. Er blieb dabei sachlich und besonnen und erhielt später für den siebenstündigen Nachrichtenmarathon den renommierten Grimme-Preis. Bei einer aktuellen Umfrage wurde Kloeppel knapp hinter ZDF-Mann Claus Kleber zum „vertrauenswürdigsten Moderator“ des deutschen Nachrichtenfernsehens ausgewählt. Vor einem Jahr erhielt er für RTL in der Kategorie „Beste Information“ die „Goldene Kamera“. „Unser Auftrag ist es jeden Tag aufs Neue, eine kompakte, präzise, ausgewogene Nachrichtensendung zusammenzustellen. Das tun wir seit 30 Jahren“, sagt Kloeppel, der inzwischen seine Position als Chefredakteur aufgegeben hat. Die Kombination dieses Jobs mit dem des Nachrichten-Moderators war ihm dann doch zu stressig geworden. Es fehlte die Zeit für die Familie, für Ehefrau Carol und Tochter Geena Kaye, die zeitweise in den USA leben. Kloeppel der oft genug verlockende Angebote von TV-Mitbewerbern erhielt, ist seinem Sender über die Jahrzehnte treu geblieben. „Wir sind ein gutes Team, und ich habe meinen Vertrag 2017 um drei Jahre verlängert. Da geht noch ein bisschen was.“

Herr Kloeppel, am 2. Januar 1984 waren Sie unter den zwanzig Mitarbeitern, die in Bartringen den Startschuss von RTL plus miterlebten. Wie erinnern Sie sich an Luxemburg und an das Garagenfernsehen von damals?



Luxemburg erschien mir außergewöhnlich: klein, aber selbstbewusst, sehr bodenständig und doch international, nah an Deutschland, aber auch sehr frankophil. Besonders hatte es mir das „Letzebuergische“ angetan: Man verstand immer ein wenig, aber nie genug. Das „Garagenfernsehen“ aus Bartringen empfand ich gar nicht als improvisiert. Die Technik war vom Feinsten, die Leute bei RTL Productions verstanden ihren Job und dass wir mit Geld nicht um uns werfen konnten, hat uns gelehrt, kreativer zu sein als die Konkurrenz.



Wo haben Sie in dieser Zeit in Luxemburg gewohnt?



Von Januar bis Juni 1985 am Boulevard de la Pétrusse.



Was sollte ein junger Mensch mitbringen, wenn er irgendwann auf einem Moderatorensessel sitzen will?



Wenn man es sich zu sehr vornimmt, wird es wahrscheinlich nichts. Wichtig ist vielmehr, dass man ein guter Journalist und Reporter ist – der Rest ist oft Glückssache. Ich hatte viel Glück in meiner Karriere. Aber ich habe auch hart dafür gearbeitet. Und tue es heute noch.