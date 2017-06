(tom) - David Goldrakes neues Programm "Imaginarium" kommt offensichtlich in Las Vegas an: Bei "Soft opening", also der Vorpremiere, fanden nach Angaben von Goldrakes Management 1.008 Zuschauer den Weg ins Tropicana-Theater, das damit beinahe ausverkauft war.



Die offizielle Premiere der Show soll am 20. Juli stattfinden. Für diesen Termin wirbt das Management damit, dass "Luxemburg durch große Namen aus Politik und Wirtschaft vertreten sein" werde - und Goldrake selbst sich bereits jetzt darauf freue, "alle Luxemburger und Europäer am Rande der Show persönlich zu treffen".