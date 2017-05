(TJ) - Illusionist David Goldrake hat in Übersee eine neue Bleibe gefunden: Ab dem Frühjahr tritt er mit seiner Show "Imaginarium" in der Millionenstadt Las Vegas auf. Er wird dort im 1100 Personen fassenden "Tropicana Theatre" die Grenzen von Zeit und Physik verwischen, wie sein Management am Dienstag mitteilte.

Goldrake habe in über 20 Ländern Zuschauer in seinen Bann gezogen, so Aaron Rosenthal, Generaldirektor des "Tropicana". Daher sei er mit Sicherheit eine Bereicherung für das Angebot des Unterhaltungstheaters in Nevada. Goldrake selbst wertet den Vertrag als weiteren Meilenstein seiner Karriere. In diesem Sinn hat er sich für Choreografie, Kostüme und Lichteffekte weithin bekannte Experten ins Team geholt.