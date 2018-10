Comedian Chris Tall, der zurzeit auf einer Erfolgswelle ist, spricht im "Luxemburger Wort"-Interview über das Schicksal, seine großen Vorbilder und ein leckeres Fangeschenk.

Panorama 5 Min.

„Im Zweifel für den Gag“

Interview: Andre Wesche

Christopher Nast, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Chris Tall, zählt derzeit zu den erfolgreichsten Comedians im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Soloprogramm „Und jetzt ist Papa dran“, mit dem er am 29. November in der Arena in Trier gastieren wird, füllt er die ganz großen Hallen. Wer sich nicht bis zu seinem Gastspiel in der Region gedulden kann, der sollte einfach mal ins Kino gehen: Der 27-Jährige übernimmt im Animationsfilm „Smallfoot“, der sich mit der unerwarteten Wiederentdeckung des Menschen durch die Yeti-Gemeinschaft beschäftigt, eine Sprechrolle. Er erweckt mit seinem zu durchaus lauten Tönen fähigen Organ den Yeti Fleem zum Leben.

Chris Tall, Synchronjobs wie dieser stehen in Ihrer Zunft hoch im Kurs. Hand aufs Herz: Ist Synchro tatsächlich eine künstlerische Herausforderung oder doch nur leicht verdientes Geld?

Ich kann ja nur von meinen Erfahrungen erzählen, aber ich hatte echt großen Respekt vor dieser Herausforderung. Ich hatte das ja noch nie gemacht. Ich habe mit vollem Körpereinsatz agiert, um wirklich in die Rolle einzutauchen. Danach war ich klatschnass geschwitzt. Sätze werden immer und immer wieder neu mit feinen Nuancen eingesprochen, bis alles stimmt. Haben Sie mal einen schlecht synchronisierten Film gesehen? Nicht zum Aushalten! Ich habe wirklich Hochachtung vor den professionellen Sprechern.

Ihre Figur Fleem nimmt kein Blatt vor den Mund. Wenn Fleem etwas Gutes tun will, geht es meistens nach hinten los. Trotzdem ist er ziemlich selbstbewusst. Haben Sie eine Ahnung, warum man ausgerechnet auf Sie als sein deutsches Sprachrohr gekommen ist?

Wahrscheinlich aufgrund meiner doch sehr auffällig schlanken Figur! (lacht) Fleem versucht, stets und ständig lustig zu sein, schafft das aber nicht immer. Das kenne ich auch irgendwoher ...

Mit dem Yeti beschäftigen sich zahlreiche Wissenschaftler. Ist in Ihrem Denken Raum für Mythisches und Unerklärliches oder sind Sie ein eher rational denkender Mensch?

Ich bin eher ein rationaler Mensch, aber ab und an habe ich das Gefühl, dass das Schicksal doch in meinem Leben mitmischt.

Inwiefern?

Ein Beispiel: Im Winter 2012 durfte ich im Quatsch Comedy Club in Berlin für einen Künstler einspringen, der krank geworden war. Das ist ein Club, in dem regelmäßig Mixed Shows stattfinden. An dem Abend trat unangekündigt auch Bastian Pastewka auf, der eigentlich so gut wie nie in Stand-up-Shows dabei ist. Er wollte an diesem Abend eine Nummer ausprobieren. In der Nacht fuhr er mit seinem Auto noch nach Köln und hat mich mitgenommen. Ich wohnte zu dieser Zeit in der Domstadt. Während der Fahrt habe ich ihn mit Fragen gelöchert. Das war für mich als Comedy-Neuling so klasse und ist für mich bis heute eine schicksalhafte Begegnung.

Der Film kehrt kurzerhand die Blickwinkel von Mensch und Yeti um. Ist der Perspektivwechsel letztendlich immer Funktionsprinzip des Humors?

Ich glaube, Humor funktioniert durchaus dann gut, wenn man sich selbst irgendwie wiedererkennt. Und regt auch zum Nachdenken an, wenn wir einen Spiegel vorgehalten kriegen. Damit spiele ich auch in meinen Programmen. Wenn ich beispielsweise eine lustige Geschichte über meinen Vater erzähle, dann hat da jeder auch irgendwie seinen eigenen Dad im Kopf. Und es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, ab und an mal neben sich zu treten und Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ob ich jetzt allerdings Ihre Frage richtig verstanden habe, weiß ich nicht.

Doch, irgendwie schon, danke. Wie nah ist Ihnen die Welt des animierten Filmes, mit welchen Filmen sind Sie aufgewachsen?

Ich liebe diese Filme, einer meiner Lieblingsfilme als Kind war „Der König der Löwen“. Ich mag diese Geschichten, weil sie irgendwie berührend sind. Sie handeln meistens von Freundschaft und Loyalität, Dingen, die mir in meinem Leben auch sehr wichtig sind. Und sie sind bestenfalls noch komisch dabei.

Haben Sie Ihren Humor entwickelt, um bei den Mädels zu punkten oder um sich – wie etwa Sir Peter Ustinov – gegen Mobbing zu wehren?

Weder noch, Comedy hat mich einfach schon immer interessiert. Otto Waalkes habe ich als Junge verschlungen – und als ich dann noch Mario Barth auf einer Bühne in Hamburg gesehen habe, wusste ich: So was will ich auch machen. Und dann bin ich erst mal Versicherungskaufmann geworden. (lacht)

Erwarten viele Mitmenschen von Ihnen, dass Sie 24 Stunden am Tag gut drauf und lustig sind?

Ich gebe zu: Im Zweifel für den Gag! Aber nein. Auch ich muss ab und an mal schlafen.

Bekommen Sie von Fans häufig Kristalle geschenkt? Und welche Fanpost war die schrägste?

Ehrlich gesagt habe ich noch keinen einzigen Kristall bekommen. Aber ich habe einen wahnsinnig lieben Fanclub. Und die sind zu einer Show gekommen mit einer „Torte“ aus Schokoladenriegeln und Süßigkeiten, die war so hoch wie ich selbst. Ich glaube, da habe selbst ich samt meinem Team ein Jahr dran gegessen. Mega!

Sie haben schon häufiger in Filmen mitgewirkt. Würde Sie auch gerne mal eine ernste Rolle übernehmen?

Ja, das Schauspielern reizt mich schon sehr. Das ist noch mal eine völlig andere Herausforderung, als live auf der Bühne zu stehen. Am Anfang habe ich nach jeder Szene auf den Applaus gewartet, der natürlich nicht kam. Vielleicht kann ich mich an das ernste Fach über Komödien langsam rantasten.

Wo bewahren Sie eigentlich Ihre Böblinger Mechthild und den Hölzernen Besen, zwei der bisher von Ihnen gewonnenen Preise, auf?

Alle meine Preise stehen tatsächlich im Regal. Ich hatte noch das Glück, den „alten“ Comedypreis zu gewinnen. Der ist schön schwer und man kann ihn als Buchstütze nutzen. Jetzt fehlt mir nur noch ein Buch. Aber im Ernst: Ich mag meine Preise. Sie sind eine tolle Bestätigung von Publikum und Jury und das macht mich froh.

Welcher Liveauftritt ist Ihnen als der schlimmste in Erinnerung?

Einmal bin ich auf einer Open-Stage-Bühne in Köln aufgetreten. Das war noch ganz am Anfang. Bülent Ceylan saß im Publikum und ich bin total abgeschmiert. Alle anderen, die aufgetreten sind, hat Bülent gelobt. Zu mir sagte er: „Das wird noch!“ Oh Mann, das war mir so peinlich und steckt mir heute noch in den Knochen. (lacht)



