Im schwimmenden Kochtopf zum Hochzeitsfest

(dpa/jwi) – Für ein indisches Paar könnte der Weg zum Hochzeitsfest noch einprägsamer gewesen sein als die Hochzeit selbst. Tagelanger Starkregen hatte die Straßen unter Wasser gesetzt - und das Paar entschied sich, in einem riesigen Kochtopf zu dem etwa einen halben Kilometer entfernten Tempel zu schwimmen, wie indische Medien berichteten. Familie und Freunde hätten ihnen dabei geholfen. Videos und Bilder der Aktion im Bundesstaat Kerala vom Montag gingen viral.

Eigentlich hätten sie sich ein kleines Boot organisieren wollen, aber das habe nicht geklappt, sagte Bräutigam Akash Kunjumon dem Medium „The Hindu“ - also hätten sie es mit dem Kochtopf versucht.



Der Starkregen in Kerala hat in den vergangenen Tagen allerdings auch zu viel Leid geführt. Bei Erdrutschen und Überschwemmungen starben mehr als 30 Menschen. Und der Wetterdienst warnte vor noch mehr Starkregen in den kommenden Tagen.

