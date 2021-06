Es sollte eine Hommage an die römische Küche sein, doch jetzt hat sich offenbar der Ärger über die Spanferkel-Statue in Rom entladen.

Im Ausgehviertel Trastevere

Farbanschlag auf Spanferkel-Statue in Rom

Es sollte eine Hommage an die römische Küche sein, doch jetzt hat sich offenbar der Ärger über die Spanferkel-Statue in Rom entladen.

(dpa) - Unbekannte übergossen die Skulptur des toten Schweins mit blutroter Farbe. Ein Kellner in einem angrenzenden Restaurant erzählte, dass die Farbattacke in der Nacht zu Freitag passiert sein musste. „Heute Morgen haben wir die Statue so vorgefunden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wer das gemacht habe, wisse man nicht.

In Trastevere

Die Statue des Schweins ohne Beine steht auf einem kleinen Platz im beliebten Ausgehviertel Trastevere. Tagsüber spazieren dort Touristen durch die verwinkelten Gassen, abends gehen Menschen dort essen und feiern. Das Werk stellt eine sogenannte Porchetta dar - ein traditionelles Gericht, für das ein Spanferkel zusammengebunden und am Spieß zubereitet wird. Aufgestellt hatte es die Universität der Schönen Künste der italienischen Hauptstadt.

Entrüstete Aktivisten

Aktivisten waren davon empört. „Für uns ist das keine Kunst, sondern eine Beleidigung der Werte von Tierleben und allen Menschen in Rom“, sagten die Tierschützer der Organisation Lav (Lega Anti Vivisezione/Vereinigung gegen Eingriffe an lebenden Organismen). Der Künstler Amedeo Longo wolle mit dem Werk diese kulinarische Tradition Roms feiern, erklärten dagegen die Macher auf ihrer Webseite.

