George Mendonsa, der - wahrscheinlich - 1945 auf dem Times Square in New York eine Krankenschwester küsste und so zum Symbol für das Kriegsende wurde, ist im Alter von 95 Jahren in einem Pflegeheim gestorben.

Ikonisches Foto: "Der küssende Seemann" ist tot

George Mendonsa, der - wahrscheinlich - 1945 auf dem Times Square in New York eine Krankenschwester küsste und so zum Symbol für das Kriegsende wurde, ist im Alter von 95 Jahren in einem Pflegeheim gestorben.

Bootsmannsmaat George Mendonsa war jung, betrunken und glücklich, lebend aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt zu sein. Die Zahnarzthelferin Greta Zimmer Friedman stand bei der Parade der heimkehrenden Truppen am 14. August 1945 am New Yorker Times Square in ihrer Dienstkleidung am Straßenrand.

Der Rest ist ein Stück Mediengeschichte: Mendonsa (der eigentlich mit seiner späteren Frau verabredet war und Friedman gar nicht kannte) umarmt die weiß gekleidete 21-Jährige euphorisch und drückt ihr einen Kuss auf die Lippen. Der Fotograf Alfred Eisenstaedt drückt im richtigen Moment auf den Auslöser: Der "Times Square Kiss" wurde in der folgenden Woche als Titelseite des "Life Magazine" veröffentlicht und symbolisierte wie kein anderes Bild die Freude über das Ende des Zweiten Weltkriegs.

Am vergangenen Wochenende starb Mendonsa im Alter von 95 Jahren in einem Pflegeheim im US-Staat Rhode Island, wo er mit seiner Frau - nicht Friedman - lebte. Das Paar war seit 70 Jahren verheiratet. Mendonsas Tochter Sharon Molleur unterrichtete die Lokalzeitung "Providence Journal" von seinem Tod. Greta Zimmer Friedman, Mendonsas unfreiwillige Partnerin in der berühmten Fotografie, war bereits 2016 mit 92 Jahren gestorben.



Symbol für das Kriegsende

Das Bild ist ikonisch - es dürfte neben den Bauarbeitern, die auf einem Stahlträger Mittagspause machen oder dem kleinen Franzosen mit zwei Baguettes unter dem Arm wenige Motive geben, die es öfter als Poster an die Wand geschafft haben.

Ikone des Fotojournalismus: Alfred Eisenstaedts Foto "VJ Day in Times Square, New York, NY, 1945" auf der Titelseite des Time Magazine. Foto: AFP

Friedman sagte später, sie habe das Bild erst 1960 zum ersten Mal gesehen. Der Kuss sei weder freiwillig noch romantisch gewesen - Mendonsa habe sie überrumpelt. "Er wollte eben feiern". Mendonsa bestätigte das: "Es war die Ausgelassenheit, dass der Krieg vorbei war und ich hatte getrunken."



Kriminalistisches Rätselraten um die Akteure

Zahlreiche Männer und Frauen hatten über die Jahrzehnte behauptet, das Paar auf dem Bild zu sein - Eisenstaedt hatte die beiden "im Eifer des Gefechts" nicht nach ihren Namen gefragt. Erst Jahre später, nach intensiven Recherchen und dem Einsatz von Gesichtserkennungssoftware, einigte man sich auf Mendonsa und Friedman. Doch der Weg dahin war lang - und bewiesen ist trotz ausführlicher Interviews mit Mendonsa und Friedman nichts.