Die ADR-Mitgliedschaft von "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Guy Arend lässt die deutsche Medienlandschaft aufhorchen. Der Landwirt selbst dementiert jegliche rechte Tendenzen. Auch RTL wiegelt ab: "Bei 'Bauer sucht Frau' geht es alleine um die Liebe."

"Ich will mit Rechts nichts zu tun haben"

"Inka, du hast einen Rechtspopulisten im Stall!" - mit diesen Worten weist "Bild", Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung, auf ihrer Onlinepräsenz auf die politischen Aktivitäten von "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Guy Arend hin. Der Landwirt aus dem Norden des Landes, der beim Scheunenfest für viel Wirbel sorgte, trat als Kandidat der ADR bei den diesjährigen Chamberwahlen an und löste damit bei den westlichen Nachbarn einen kleinen Skandal aus - und ließ die Frage aufkommen, ob die Parteizugehörigkeit auch Auswirkungen auf seinen Auftritt im deutschen Fernsehen haben werde.



„Bei 'Bauer sucht Frau' geht es alleine um die Liebe", erklärt der Sender RTL in einem offiziellen Statement. "Generell können auch politisch aktive Bauern bei der Sendung mitmachen, jedoch wird der politischen Ausrichtung in der Sendung keinerlei Platz geboten." Der Sender habe von Guy Arends Mitgliedschaft in der ADR gewusst. "Da es sich um eine legale Partei in einem demokratischen Land handelt, ist das kein Hinderungsgrund, bei 'Bauer sucht Frau' die Frau fürs Leben zu finden.“

Auch Guy Arend, der in Niederfeulen lebt, will nicht in einem schlechten Licht erscheinen und mit Rechtspopulisten in einen Topf geworfen werden. "Ich will mit Rechts nicht zu tun haben", erklärte der 45-jährige Landwirt auf "RTL.de". Die ADR sei "ausländerfreundlich" und setze sich dafür ein, dass sich die Menschen integrieren und mehrere Sprachen sprechen. Auch bei ihm auf dem Hof gehe es bunt zu: "Ich habe sehr viele ausländische Freunde."