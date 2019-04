Das erste offene Casting der RTL-Show „Das Supertalent“ lockt am Samstag zahlreiche Glücksritter in das Hotel Parc Belle-Vue in Luxemburg-Stadt. Darunter ein Sänger, der sich nicht unterkriegen lässt.

„Ich werde der luxemburgische Menderes“

von Birgit Pfaus-Ravida Einmal vor Dieter Bohlen singen, tanzen oder steppen: Davon träumen viele Möchtegern-Nachwuchsstars ...