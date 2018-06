"Ich möchte auf den Mond"

Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer berichtet zum „Asteroid Day“ 2018 von seinen Raumfahrtplänen.

Am 30. Juni 1908, explodierte der Tunguska-Asteroid über Sibirien. Dieses Datum wurde später zum „Asteroid Day“ erkoren, an dem sich Wissenschaftler und Raumfahrtexperten aktuell in Luxemburg austauschen. Unter ihnen der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer.

Herr Maurer, Sie nehmen als ESA-Astronaut an den Events des „Asteroid Day“ teil. Was hat die bemannte Raumfahrt mit Asteroiden zu tun?

Wenn man sich die Oberfläche des Mondes ansieht, erkennt man zahlreiche Krater ...