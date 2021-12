Der deutsche Schauspieler spricht im Interview über seinen neuen Weihnachtsfilm, Heiligabend auf dem Bauernhof und Gerede aus dem Nachbardorf.

Hinnerk Schönemann im Interview

„Ich liebe das Leben auf dem Land“

Interview: Martin Weber

Mord am Weihnachtsmann: Der korpulente Mann in Rot wird in Schwanitz an der Ostsee am helllichten Tag auf offener Straße erschossen, was natürlich das ganze Fest durcheinanderbringt. Teilzeit-Sheriff Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und seine Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) haben im Weihnachtsfilm „Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho!“ – zu sehen an diesem Samstag, dem 25. Dezember, um 20.15 Uhr in der ARD – alle Hände voll zu tun, um den Mörder dingfest zu machen. Ein Gespräch mit Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann.

Hinnerk Schönemann, der von Ihnen gespielte Teilzeit-Sheriff Hauke Jacobs hasst Weihnachten ...

Hassen würde ich nicht sagen, aber er hat nicht wirklich Lust aufs Weihnachtsfest, das stimmt schon.

Immerhin sagt er in einer Szene wörtlich: „Ich brauche Weihnachten so dringend wie eine Ladung Schrot ins Gesicht.“

Ja, der Spruch ist mir spontan eingefallen, als wir die Szene gedreht haben. Das ist bei uns in Mecklenburg so eine geläufige Redensart, mit der wir auf den Punkt bringen, dass wir etwas nicht wollen. Ich kenne den Spruch mit der Ladung Schrot seit Kindertagen und finde den auch gut.

Seit ich Kinder habe, finde ich Weihnachten besonders schön.

Wie ist denn Ihre Einstellung zum Fest der Feste?

Ich will mal so sagen: Für mich selbst ist Weihnachten vielleicht nicht ganz so doll wie für viele andere, aber es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Zeit. Seit ich Kinder habe, finde ich Weihnachten besonders schön – die großen Kinderaugen, das ganze Programm. Wenn ich mit meiner Frau alleine leben würde, hätte das Fest nicht diesen Zauber für mich, wir würden dann wahrscheinlich immer abhauen und die Weihnachtstage woanders verbringen. Aber mit den Kindern zusammen ist es fantastisch.

Jule Christiansen (Marleen Lohse) und Hauke Jacobsen (Hinnerk Schönemann) Foto: NDR/Gordon Timpen

Mit wie vielen Familienmitgliedern feiern Sie denn dieses Jahr in dem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, in dem Sie leben?

Wir feiern mit der Familie meiner Frau und meiner Familie in unserem Haus, da kommen schon ein paar Leute zusammen, wir sind so zehn Mann hoch, denke ich. Wir bauen eine lange Tafel auf, an der alle Platz finden, und wollen auf keinen Fall eine große Geschenkeschlacht machen. Jeder kauft ein kleines Geschenk, das neutral verpackt wird, und bei der Bescherung greift sich jeder eins raus – und lebt dann damit. (lacht) Das gilt aber nur für die Erwachsenen, die Kinder kriegen natürlich ihre ganz normalen Geschenke vom Weihnachtsmann.

Streifen Sie sich wie Hauke Jacobs im Film denn die rote Weihnachtsmann-Kutte über?

Nö, auf keinen Fall. Wobei: Gute Idee eigentlich, muss ich mal drüber nachdenken. (lacht) Wir haben auch keine festgelegten Rituale, also nicht immer das gleiche Weihnachtsessen oder so. Das ergibt sich bei uns immer anders als im Vorjahr. Mit einer Ausnahme: Ich gehe vor Heiligabend immer mit den Kindern in unseren eigenen kleinen Wald und fälle mit ihnen einen Baum fürs Fest.

Hat Weihnachten für Sie eine religiöse Bedeutung?

Nein, ich gehe an Heiligabend auch nicht in die Kirche. Ich finde Weihnachten wie gesagt schön, aber Kirche muss nicht sein.

Ich habe eine Zeit lang in der Stadt gelebt, aber es hat mich immer wieder aufs Land zurückgezogen.

Sie leben auf einem Bauernhof in einem winzigen Dorf. Wie wird dort denn Weihnachten gefeiert?

Wir haben bei uns eine sehr engagierte Pfarrerin, die mit dem Trecker und einem weihnachtlich geschmückten Anhänger immer von Dorf zu Dorf zieht und die Weihnachtsandacht vor Ort macht. Da gehen wir auch dieses Jahr wieder mit der ganzen Familie hin, da kommt das ganze Dorf zusammen. Obwohl es letztes Jahr ein Schneetreiben gab, waren die meisten Leute da.

Klingt beinahe wie eine Szene aus „Nord bei Nordwest“ …

Theoretisch ja, und vielleicht gefällt mir das Ganze ja deswegen so gut. (lacht)

Sie haben schon in Hamburg, Berlin und einigen anderen Städten gelebt, sind aber schon seit vielen Jahren ein überzeugter Landmensch. Vermissen Sie die Großstadt manchmal?

Nein, gar nicht. Ich bin vor Jahren in dieses mecklenburgische Dorf zurückgekehrt, in dem ich auch aufgewachsen bin, und habe das noch keine Sekunde bereut. Ich habe eine Zeit lang in der Stadt gelebt, übrigens auch mal in London, aber es hat mich immer wieder aufs Land zurückgezogen. In der Stadt würde ich mich überhaupt nicht wohlfühlen.

Würden Sie denn die Natur und die Ruhe auf dem Land vermissen?

Die Natur in erster Linie, mit der Ruhe ist es auf dem Land ja gar nicht so weit her. In einer Stadtwohnung kann ich die Tür hinter mir zumachen und muss nicht aufmachen, wenn‘s klingelt. Das ist auf dem Land ganz anders, da musst du aufmachen. (lacht) Das Sozialgefüge ist auf dem Dorf doch viel fester als in der Stadt.

Und die damit verbundene soziale Kontrolle …

Richtig, die gibt es. Deshalb braucht man ein dickes Fell und darf sich auch nicht zu sehr anpassen. Humor ist oft hilfreich: Manchmal muss ich darüber schmunzeln, wenn mir Leute aus meinem Dorf oder aus einem Nachbardorf etwas über mich erzählen, das ich noch gar nicht wusste.

Aber weg wollen Sie trotzdem nicht?

Auf keinen Fall. Ich liebe mein Dorf und das Leben auf dem Land.



