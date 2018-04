Günther Maria Halmer spricht über seine Rolle als pensionierter Offizier und die Folgen seines aufbrausenden Gemüts im TV-Film "Wir lieben das Leben".

Panorama 4 Min.

"Ich galt immer als schwierig"

Günther Maria Halmer spricht über seine Rolle als pensionierter Offizier und die Folgen seines aufbrausenden Gemüts im TV-Film "Wir lieben das Leben".

Interview: Cornelia Wystrichowski

Im TV-Film "Wir lieben das Leben" – zu sehen heute um 20.15 Uhr im ZDF – verkörpert Günther Maria Halmer, der Anfang des Jahres 75 Jahre alt geworden ist, einen pensionierten Oberst, der von seiner Tochter in eine Seniorenresidenz gesteckt wird und nun nach einer Beschäftigung für seine alten Tage sucht.

Herr Halmer, Sie spielen in "Wir lieben das Leben" einen pensionierten Oberst und waren in Ihrer Jugend selber beim Militär. Wäre auch eine Karriere als Berufssoldat für Sie eine Alternative gewesen?

Nein, ich habe nur meinen Wehrdienst absolviert. Ich wusste mit 17, 18 Jahren nicht, was ich werden möchte, deshalb habe ich meinen Wehrdienst etwas vorgezogen, weil mein Vater dachte, dass ich hinterher klarer sehen würde. Dass ausgerechnet in dieser Zeit die Pflichtzeit von zwölf auf 18 Monate verlängert wurde, das war natürlich nicht erfreulich. Ich muss auch sagen: Ich war kein sehr erfolgreicher Soldat. Ich bin nicht einmal Gefreiter geworden, sondern blieb bis zuletzt Flieger – das ist bei der Luftwaffe der unterste Dienstgrad.

Hatten Sie Probleme mit dem strengen soldatischen Gehorsam?

Ich habe generell meine Probleme mit Obrigkeiten. Sobald jemand seine Autorität herausgekehrt hat, habe ich allergisch reagiert und geriet dadurch in die Bredouille. Das ist bei mir heute noch so: Wenn irgendjemand einen Befehlston anschlägt, leuchten bei mir alle roten Lampen auf.

Nicht umsonst heißt Ihre Autobiographie "Fliegen kann jeder" im Untertitel "Ansichten eines Widerborstigen". Hat man es als widerspenstiger Mensch denn nicht schwer im Filmgeschäft?

Doch, natürlich. Ich weiß nicht, wie viele Rollen mir entgangen sind, weil ich als schwierig galt. Wenn Sie plötzlich mit dem Regisseur Krach kriegen und ihn anschreien, dann schafft das kein positives Image, das muss ich schon zugeben. Am Theater ist das zwar künstlerisch nicht unüblich, auf der Bühne wird bei den Proben häufig gestritten, als Teil der kreativen Entwicklung. Beim Fernsehen wird es aber nicht so gerne gesehen, da wird jeder laute Ton abgelehnt, dort herrscht einfach ein anderes Klima. Im Lauf eines langen Berufslebens bekommt man einen Ruf, der einem vorauseilt. Unsere Branche ist ja klein, da geht das schnell, und so mancher Regisseur engagiert dann lieber einen Kollegen, der nicht so schwierig ist. Ich habe zum Glück trotzdem meine Arbeit machen können. Und ich suche mir inzwischen aus, mit welchen Regisseuren ich arbeite. Wenn ich merke, das wird eine schwierige Geschichte, mit dem werde ich nicht gut Kirschen essen, dann lasse ich das von vornherein.

Besetzen Sie damit, dass Sie eben kein glatter und gefälliger Typ sind, als Schauspieler auch eine bestimmte Nische?

Wahrscheinlich ist das so. Wie nennt sich das so schön? Authentisch bleiben. Das war mir immer wichtig, aber ich muss zugeben, dass ich manchmal hätte geschmeidiger sein können. Im Nachhinein betrachtet, waren die Streitthemen gar nicht so relevant. Insofern habe ich dazugelernt und bin mittlerweile sehr viel lockerer geworden.

Zurück zum Film: Hat die Rolle Sie an Ihre Bundeswehrzeit erinnert?

Ja, da habe ich schon was einbringen können. Ich wusste ja, welche Bedeutung ein Oberst bei der Bundeswehr hat. Das ist ein wichtiger Mensch beim Militär, er hat drei silberne Sterne mit Eichenlaub als Abzeichen, da müssen die Soldaten grüßen und strammstehen, wenn er vorbeigeht. Wenn so jemand nach der Pensionierung nur noch ein normaler Herr Sowieso ist, dann ist das frustrierend, denke ich.

Sie sind im Januar 75 Jahre geworden. Haben Sie sich schon mit der Frage beschäftigt, wie Sie später Leben wollen?

In gewisser Hinsicht, schon allein, weil ich meine Schwiegermutter im Heim besucht habe. Es gibt da große Unterschiede: Bei den weniger reichen Leuten heißt es Altersheim, bei den Reichen heißt es Seniorenresidenz. Ich kenne viele Leute, die freiwillig in eine solche Einrichtung gehen. Hans-Jochen Vogel, der frühere Oberbürgermeister von München zum Beispiel, ging schon vor vielen Jahren in eine Residenz. Aber noch denke ich nicht soweit und will auch gar nicht soweit denken. Ich denke eher: Was ist die nächste Rolle und nicht: Wann komme ich ins Heim?

Gerade ältere Schauspielerinnen beklagen sich oft darüber, dass die Rollenangebote weniger werden – und vor allem schlechter. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie zufrieden mit den Angeboten?

Ich bin zufrieden, ich habe genügend zu tun. Aber es sind nicht mehr die absoluten Hauptrollen wie das früher mit 45 oder auch noch mit 55 Jahren war. Aber das entspricht eben der Position des älteren Menschen in der Gesellschaft, er rückt so langsam an den Rand. Die dynamische Jugend bringt alles vorwärts, und wir Alten kommentieren das vielleicht noch. Filme erzählen doch meistens Geschichten von Menschen, die noch mitten im Berufsleben stehen.

In den 1980er-Jahren waren Sie ein einziges Mal als "Tatort"-Kommissar im Einsatz, Sie spielten den Münchner Ermittler Sigi Riedmüller. Der Krimi hatte mehr als 20 Millionen Zuschauer …

Man hatte mir damals angeboten, dass ich den Mörder spielen soll, aber kurz zuvor hatte Helmut Fischer aufgehört und ich sagte, dass ich die Rolle als Kommissar haben wolle. So kam es dann auch. Jetzt kann ich sagen: Ich war auch mal "Tatort"-Kommissar.