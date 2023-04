Schauspielerin Anna Schudt spricht über ihre Rolle im Film „Laufen“, neue Freunde und Hobbys sowie Aufträge für Frauen über 40.

Panorama 6 Min.

Interview

Wie Anna Schudt der Weg vom „Tatort“ zum Suizid-Drama gelingt

Schauspielerin Anna Schudt spricht über ihre Rolle im Film „Laufen“, neue Freunde und Hobbys sowie Aufträge für Frauen über 40.

Interview: Andre Wesche

In ihrem Roman „Laufen“ erzählte Bestseller-Autorin Isabel Bogdan („Der Pfau“) die Geschichte einer Musikerin, die sich unvermittelt mit dem Suizid ihres Lebensgefährten auseinandersetzen muss. Nach einer zerstörerischen Trauerphase findet die Protagonistin beim Laufen neuen Lebensmut. Nun wurde der Stoff von Regisseur Rainer Kaufmann fürs Fernsehen umgesetzt. Das ZDF zeigt den Film am Montag, dem 24. April, um 20.15 Uhr. Die Hauptrolle spielt Anna Schudt, die einem breiten Publikum als Dortmunder „Tatort“-Kommissarin Martina Bönisch bekannt wurde.

Anna Schudt, waren Sie gleich fit für die Dreharbeiten oder mussten Sie erst trainieren?

Désirée Nosbusch: „Unser Beruf ist eine Achterbahnfahrt, ein ewiges Auf und Ab“ Schauspielerin Désirée Nosbusch spricht im Interview über ihre neue TV-Rolle, junge Talente sowie ihre Biografie als möglichen Filmstoff.

Ich hatte das Glück, dass ich bei diesem Film sehr lange Vorlauf hatte, über ein Jahr. Ich konnte mich allen drei Themen – Laufen, Cellospielen und Seelenleben der Figur – sehr lange annähern und trainieren. Das war super. Ich wünschte, man hätte das immer. Man steht aber auch nicht immer vor so vielen Aufgaben. Es war sehr hilfreich, weil ich festgestellt habe, dass es einen großen Unterschied macht, ob man täglich läuft oder einmal die Woche. Es hat mich nachhaltig beeindruckt, was das für Auswirkungen auf die Psyche, das Nervensystem und auf die Laune hat. Das ist mir geblieben und ich habe es beibehalten. Nicht jeden Tag, aber sehr regelmäßig.



Kannten Sie die Romanvorlage von Isabel Bogdan?

Der Roman wurde mir von der Produzentin als mögliche Filmvorlage geschenkt, mit der Frage, ob ich darauf Lust hätte. Ich habe den Roman gelesen und mir war nicht ganz klar, wie man das visuell umsetzen kann. Wie soll das funktionieren? Im Prinzip ist es ein einziger innerer Monolog, der im Laufen stattfindet. Ich war sehr überrascht und beglückt, als ich gelesen habe, wie die Autorin sich das vorstellt. Das hat mir sehr gefallen.

Was für ein ganz eigenes Bild haben Sie sich von Ihrer Figur Juliane Hansen geschaffen?



Tommy Schlesser: „Das Leben zu viert ist wunderschön“ Der luxemburgische Schauspieler spricht im Interview über seine neuen Einsätze im deutschen Fernsehen, das Familienleben und ein paar Pfunde zu viel.

Es war schon eine Mammutaufgabe: Anders als bei allen anderen Filmen, wo man Hindernisse und Dialoge mit Anwesenden bearbeitet, gibt es hier einen Dialog mit einem Abwesenden. Wie Juliane Hansen früher war und ob sie vielleicht wieder so werden wird oder nicht, wissen wir nicht. Aber diese Zeitspanne, in der sie sich ein Jahr nach diesem Selbstmord aufmacht, wieder irgendwie ins Leben zurückzufinden - diese Aufwärtsspirale fand ich ungeheuer aufregend. Diese Figur ist in einem Schmerzmantel gefangen, kann eigentlich gar nichts von außen wahrnehmen und ist wie unter einer Glocke. Zu entdecken, wie sich dieser Mantel löst, lüftet und man wieder nach draußen schauen kann, verbunden mit diesem In-Bewegung-Kommen – innerlich wie äußerlich – und wie sie durch diese tolle Freundin unterstützt wird, hat mir zwar kein wirkliches Bild gezeichnet, aber es hat mir die Situation geschildert, die in dem Film beschrieben wird. Es war eine sehr dunkle Figur, die aber einen hellen Hintergrund hat.

In Ihrem Beruf werden Sie zwangsläufig immer wieder mit dem Tod und dem Sterben konfrontiert. Sind Sie dadurch besser auf das Unabwendbare vorbereitet?

Ich sag’ mal so: Ich hoffe, es hilft, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe selbst noch niemanden in meiner Nähe verloren. Meine Eltern leben Gott sei Dank noch. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, es bereitet einen in irgendeiner Form darauf vor. Aber ehrlich gesagt passieren da Dinge, die nicht vorhersehbar sind und die man nicht planen kann. Wie es einen schüttelt oder nicht, kann man gar nicht beeinflussen. Aber natürlich hilft es, nicht alles wegzudrängen und zu verleugnen, dass es Abschiede geben wird. Das macht es nicht weniger traurig, aber es ist bestimmt hilfreich.

Ohne meine Freundinnen und Schwestern wüsste ich nicht, wie ich mich in der Welt bewegen sollte.

Glauben Sie, dass mit dem Tod alles endet?



Dazu habe ich keine Meinung. Ich glaube, dass sich mit dem Tod alles ändert, gerade für die Bleibenden. Was mit uns passiert? Manchmal denke ich, es wäre sehr tröstlich, wenn nicht alles endet. Aber immer, wenn ich es ausspreche, klingt es blöd.

Katharina Wackernagel spielt Julianes beste Freundin Rike, ihren Fels in der Brandung. Sind für Sie Frauenfreundschaften auch von großer Bedeutung?

Von sehr großer Bedeutung, ja. Ohne meine Freundinnen und Schwestern wüsste ich nicht, wie ich mich in der Welt bewegen sollte. Die sind sehr wichtig für mich, ja.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Ist es für eine prominente Persönlichkeit schwieriger, neue Freunde zu finden, weil man die Intentionen des Anderen nicht kennt?

Was es schwierig macht, ist, dass der Moment des Entdeckens fehlt. Wenn man auf eine Art bekannt ist, haben die Anderen ein Bild von dir, bevor sie dich treffen. Dieses Bild macht den Moment des ersten Hallos unmöglich. Ich habe den, aber die haben ihn nicht. Damit ist man schon so gefärbt. Das macht es schwieriger, eine Begegnung zu haben, wo man sich einfach gegenseitig entdeckt und anfreundet. Man muss immer erstmal das Bild der Kommissarin, des öffentlichen Menschen oder des Interviews, das gelesen wurde, ausradieren.

Zur Person: Anna Schudt wurde am 23. März 1974 in Konstanz geboren und steht nach ihrer Ausbildung an der Otto Falckenberg Schule in München seit 2002 in Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Einem breiteren Publikum wurde sie als „Tatort“-Kommissarin Martina Bönisch bekannt, die sie zwischen 2012 und 2022 spielte.

Offensichtlich spielen Sie tatsächlich sehr gut Cello.

Ich habe als Kind Cello gespielt, bis ich 16 war. Dann waren andere Dinge wichtiger, leider. Ich habe immer mal wieder angefangen, dann habe ich über 20 Jahre lang mein Cello nicht angefasst. Für diesen Film habe ich wieder angefangen, Unterricht zu nehmen. Ich habe mich wahnsinnig reingekniet, weil ich das schon lange wollte, aber keine Zeit hatte, um wieder anzufangen. Einen Lehrer zu finden, fand ich mühsam. Aber plötzlich hatte ich einen total guten Grund und habe es fanatisch betrieben. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe einen ganz tollen Lehrer, mit dem ich nach wie vor arbeite. Auch das ist etwas, was mir von dem Film geblieben ist und mich total beglückt. Ich habe sehr viel Schönes aus dem Film mitgenommen.

Geschieht das bei jeder Arbeit?

Man nimmt immer etwas mit, aber nicht immer etwas, was das Leben so sehr beeinflusst und Zeit in Anspruch nimmt. Man nimmt Menschen, tolle Freundschaften, Erfahrungen und Wissensschätze mit. Aber Gewohnheiten oder Hobbys sind selten. Und dann gleich zwei in einem Film!

Mit Mitte 40 fühlt sich Juliane „übriggeblieben“. Können Sie bestätigen, dass es in diesem Alter auch in der Filmbranche für Frauen schwieriger wird?

Ja, das stimmt. Es wird anders. Abgesehen davon, dass Geschichten über Aufbruch, Leben lernen, Liebe und so weiter schon immer aus junger Sicht erzählt wurden und das auch verständlich und richtig ist, sind die Sehgewohnheiten immer noch so, dass Frauen ab 40 irgendwie unsexy und mit Schwierigkeiten erzählt werden. Ein bisschen Cowgirl-Mut würde ich den Entscheidern gerne ans Herz legen, vor allem, weil mich als Ende-40-Jährige Aufbruch-, Liebes- und Leben-Lernen-Geschichten von Frauen um die 50 auch mehr interessieren als früher. Es ist schon viel passiert, gibt aber noch sehr viel Luft nach oben.

Hilfe bei Suizid-Gedanken Das „Luxemburger Wort“ berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst depressiv sind oder Selbstmord-Gedanken haben: Kontaktieren Sie bitte umgehend den Notruf 112! Unter der Rufnummer 45 45 45 des Dienstes SOS Détresse erhalten Sie täglich – von 11 bis 23 Uhr, an Freitagen und Samstagen auch bis 3 Uhr nachts – professionelle Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Über die Telefonnummer 116 11 erreichen Sie zudem das Kinder- und Jugendtelefon (KJT). Kinder und Jugendliche können sich anonym, vertraulich und kostenlos mit ihren Fragen und Sorgen an das KJT wenden. www.prevention-suicide.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.