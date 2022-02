Die ersten Gäste sind am Potsdamer Platz angekommen. Wiedermal ein Roter Teppich in Berlin.

Roter Teppich zum Auftakt

„Ich bin aufgeregt“ - Erste Gäste bei der Berlinale

(dpa) - Zur Eröffnung der Berlinale sind die ersten Gäste am Potsdamer Platz angekommen. Über den roten Teppich gingen am Donnerstagabend unter anderem die Schauspielerinnen Heike Makatsch, Iris Berben und Maria Furtwängler. Einige Stars gaben am Rand Autogramme.

Schauspielerin Heike Makatsch Foto: AFP

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) war in Berlin dabei. „Ich bin aufgeregt. Ich fühle mich sehr, sehr glücklich“, sagte Roth. „Weil ich glaube: Wir senden ein Signal weit über Berlin hinaus an die Kunst und Kultur. An die Menschen, die das Kino lieben.“



Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Angesichts der Infektionszahlen mit dem Coronavirus gelten diesmal besondere Auflagen.

Nach der Eröffnung der Berlinale beginnt am Freitag der richtige Festivalbetrieb. Im Wettbewerb stellt unter anderem der österreichische Regisseur Ulrich Seidl seinen neuen Film vor. „Rimini“ erzählt von einem Schlagersänger. Gezeigt werden auch „Robe of Gems“ über den mexikanischen Drogenkrieg und „Die Linie“ von Ursula Meier, eine Mutter-Tochter-Geschichte. Angesichts der Infektionszahlen mit dem Coronavirus gelten diesmal bei der Berlinale besondere Auflagen.