Ein letzter Abschied von einem österreichischen Nationalhelden: Niki Laudas Sarg wird am Mittwochmorgen im Wiener Stephansdom aufgebahrt.

Panorama 2 1

Hunderte Fans verabschieden sich in Wien von Niki Lauda

Ein letzter Abschied von einem österreichischen Nationalhelden: Niki Laudas Sarg wird am Mittwochmorgen im Wiener Stephansdom aufgebahrt.

(dpa/SC) - Hunderte Fans haben sich in Wien von Motorsport-Legende Niki Lauda verabschiedet. Der geschlossene Sarg wird am Mittwoch 8 Uhr bis 12 Uhr im Wiener Stephansdom öffentlich aufgebahrt. Zahlreiche Menschen nutzten bereits am Morgen die Möglichkeit, dem österreichischen Nationalhelden die letzte Ehre zu erweisen. Zuvor hatte die Familie vor dem Sarg, auf dem Laudas Helm lag, eine kleine Andacht gehalten.

2 Ein Helm der verstorbenen Motorsport-Legende Niki Lauda liegt während der öffentlichen Aufbahrung im Wiener Stephansdom auf dem geschlossenen Sarg. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Helm der verstorbenen Motorsport-Legende Niki Lauda liegt während der öffentlichen Aufbahrung im Wiener Stephansdom auf dem geschlossenen Sarg. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa Zahlreiche Menschen nutzten bereits am Morgen die Möglichkeit, dem österreichischen Nationalhelden die letzte Ehre zu erweisen. Niki Laudas Sohn Lukas nahm ebenfalls Abschied von deinem Vater. Foto: AFP

Lauda ist der erste Sportler, dem diese Ehre zuteil wird. Danach ist ab 13 Uhr ein Requiem für den ehemaligen Sportler und Luftfahrtunternehmer geplant, zu dem rund 300 Ehrengäste erwartet werden. Auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat seine Teilnahme angekündigt.

Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot Niki Lauda zählte zu den Großen in der Formel-1-Geschichte. Drei Mal holte er den WM-Titel. Nun ist er mit 70 Jahren gestorben.

Arnold Schwarzenegger, Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der ehemalige Rennfahrer Gerhard Berger werden bei der Trauerfeier Reden halten. Die Lesung soll der frühere Formel-1-Fahrer Alain Prost vortragen.



Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lauda war am 20. Mai gestorben. Der 70-Jährige mit der roten Kappe als Markenzeichen hatte seit seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring 1976 immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im August 2018 erhielt er eine Spender-Lunge, nachdem sich sein Zustand wegen einer Entzündung der Lungenbläschen dramatisch verschlechtert hatte.

Am Sonntag verabschiedete sich vor dem Großen Preis von Monaco auch die Formel-1-Welt von der Rennsport-Legende Niki Lauda. Fahrer wie Lewis Hamilton kamen in dem kleinen Fürstentum zusammen, um dem einstigen Weltmeister die letzte Ehre zu erweisen.

Bestattet werden soll Lauda in einem Rennoverall. Wo er seine letzte Ruhe finden soll, wurde nicht bekannt gegeben. Die Stadt Wien hatte der Familie ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof angeboten, die Familie lehnte aber ab.