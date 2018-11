Am "Dia de los Muertos", dem Tag der Toten, bringen Mexikaner dem Tod Opfergaben dar oder verkleiden sich farbenfroh als Skelette. Auch das - konkrete - Reinigen der Knochen Verstorbener gehört dazu.

Panorama 10

Hunderte Anhänger huldigen dem „heiligen Tod“ in Mexiko

Am "Dia de los Muertos", dem Tag der Toten, bringen Mexikaner dem Tod Opfergaben dar oder verkleiden sich farbenfroh als Skelette. Auch das - konkrete - Reinigen der Knochen Verstorbener gehört dazu.

(dpa) - In Mexiko-Stadt haben Hunderte Anhänger anlässlich des „Día de los Muertos“ („Tag der Toten“) der Schutzheiligen Santa Muerte Opfergaben gebracht. Die Menschen versammelten sich am Mittwoch am Schrein der Heiligen im Stadtteil Tepito. Santa Muerte - auf Deutsch „heiliger Tod“ - wird durch ein Skelett dargestellt, das Kutten oder Frauenkleidung trägt und eine Sense in der Hand hält. Die Menschen brachten Äpfel, Süßigkeiten und Kuchen an den Schrein. Kleine Statuen der Santa Muerte wurden mit dem Agaven-Schnaps Mezcal übergossen oder mit Marihuana-Rauch aus Joints angepustet.

10 Ein Anhänger der Santa Muerte trägt eine Statue der Schutzheiligen zu einem Schrein im Stadtteil Tepito. Foto: Gerardo Vieyra /dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Anhänger der Santa Muerte trägt eine Statue der Schutzheiligen zu einem Schrein im Stadtteil Tepito. Foto: Gerardo Vieyra /dpa Doña Queta (rechts), die den Schrein der Santa Muerte im Stadtteil Tepito beaufsichtigt, betet mit einem Anhänger der Schutzheiligen. Foto: Gerardo Vieyra /dpa Die Anhänger der Schutzheiligen bringen Santa Muerte anlässlich des Tags der Toten Opfer wie Süßigkeiten, Äpfel oder Agaven-Schnaps dar. Foto: Gerardo Vieyra /dpa Santa Muerte - auf Deutsch "heiliger Tod" - wird durch ein Skelett dargestellt, das Kutten oder Frauenkleidung trägt und eine Sense in der Hand hält. Foto: Gerardo Vieyra /dpa Bei den Umzügen darf auch Mariachi-Musik nicht fehlen. Foto: Gerardo Vieyra /dpa Der "Tag der Toten" ist auch zum Exportschlager geworden - diese Party findet in Los Angeles (USA) statt. Foto: Jose Romero/NOTIMEX/dpa Die Feier des Todestages gewinnt zunehmend an Beliebtheit in den USA - nicht alles, was aus Mexiko kommt, ist offensichtlich schlecht. Foto: José Romero/NOTIMEX/dpa Die Party findet auf dem Friedhof "Hollywood Forever" statt. Foto: AFP Weniger glamourös und auch nicht sehr symbolisch: Zum "echten Tag der Toten" gehört das Reinigen der Knochen verstorbener Angehöriger ein paar Tage vorher. Foto: AFP Die Lebenden besuchen die Verstorbenen auf dem Friedhof und "unterhalten" sich mit den Schädeln über das aktuelle Familienleben. Bei dem arkan anmutenden Ritual wird auch das Leichentuch ausgewechselt. Foto: AFP

Anhänger der Schutzheiligen, die sich besonders dankbar zeigen wollten, legten den Weg zum Schrein auf den Knien zurück. Santa Muerte wird in der Regel für Glück, Geld, Liebe und Gesundheit angerufen. In Mexiko gilt die Schutzheilige als Patron der Kriminellen, Drogenhändler und auch Mörder. Die größte Anhängerschaft findet sich in der mexikanischen Hauptstadt deshalb in den Problem-Vierteln Tepito und Ecatepec, wo die Kriminalitätsrate besonders hoch ist. Die Feierlichkeiten zum Día de los Muertos dauern in Mexiko noch bis zum 2. November.