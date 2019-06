Hotelzimmer im Luxemburg-Stil

View this post on Instagram

Jacques Schneider s'installe au Novotel Luxembourg Kirchberg : Quand l'art et l'hôtellerie font chambre commune ! Galerie intégrée, librairie spécialisée, résidence d'artistes, œuvres in situ et même «art conciergerie… » Les hôtels se réinventent jusqu'à devenir de véritables lieux d'expérimentation dédiés à la création contemporaine. C'est dans cette optique qu'à coups de pinceau nous accueillons Jacques Schneider, artiste Luxembourgeois, pour un projet commun : celui de faire découvrir le Grand-Duché à notre clientèle internationale au travers de l'Art. Une chambre éphémère d'une durée de 3 ans telle un atelier créatif, un lieu d'expression pour un artiste à la tête dans les étoiles prêtes à faire étinceler chacune de ses œuvres. Alors, prêt au décollage ? 3, 2,1…Direction la chambre 623 et plongez dans l'expérience artistique Jacques Schneider