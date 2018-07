Hollywood-Stern von Trump zertrümmert

Mit der Spitzhacke gegen Donald Trump: Die Sternenplakette Trumps in Hollywood ist demoliert worden, ein 24-jähriger Mann wurde festgenommen.

(dpa) - Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods „Walk of Fame“ ist erneut beschädigt worden. Der Vorfall habe sich in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) ereignet, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein 24-jähriger Mann sei festgenommen worden. Er müsse sich wegen mutwilliger Beschädigung vor Gericht verantworten.



Die Sternenplakette wurde mit einer Spitzhacke zertrümmert, doch schon nach wenigen Stunden rückte ein Reparatur-Team an. Jedwede Demolierung - egal bei welchem Stern - werde sofort ausgebessert, teilte Ana Martinez von der Handelskammer in Hollywood auf Anfrage mit. Die fünfzackigen Plaketten auf einer Betonplatte bestehen aus Marmor und Bronze. Der Stern werde nun einige Tage abgedeckt, bis die frisch reparierte Plakette poliert werden könne, hieß es in einer Mitteilung.

Schon im Oktober 2016, kurz vor Trumps Wahlsieg, war die Plakette von einem Mann mit einem Vorschlaghammer und einer Spitzhacke demoliert worden. Der 52-jährige Täter wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem musste er für die Reparaturkosten aufkommen. Nach der Tat hatte der wohlhabende Geschäftsmann erklärt, dass er aus Wut über Trumps Behandlung von Frauen und Minderheiten gehandelt habe.

Trump hat die Plakette 2007 für seine Fernsehsendungen erhalten. Sie liegt gleich neben der von Schauspieler Kevin Spacey in einem Straßenblock vor dem Hollywood & Highland Center. Der „Walk of Fame“ mit mehr als 2600 Sternen ehrt Verdienste im Showgeschäft. Er verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.