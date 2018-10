Vanessa Münstermann wurde von ihrem Exfreund mit Schwefelsäure übergossen. Ihr Gesicht ist zu großen Teilen entstellt. Jetzt sprach ihr ein Gericht 250.000 Euro Schmerzensgeld zu.

Hohes Schmerzensgeld für Säureopfer

(dpa) - Die 29-jährige Vanessa Münstermann hatte in einem Zivilprozess ihren Exfreund auf Schmerzensgeld in Höhe von 250.000 Euro verklagt. Der Mann hatte ihr 2016 Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet und sie so dauerhaft entstellt. Er wurde wegen schwerer absichtlicher Körperverletzung bereits zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.

Jetzt entschied das Landgericht Hannover: Der Täter muss Münstermann die 250.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.