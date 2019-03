Hochzeitsgesellschaft blockiert Autobahn mit Luxusautos

Ford Mustang: Macho mit guten Manieren

Ford hat sich lange geziert, doch nach über 50 Jahren bietet der US-Autobauer seine Sportwagen-Ikone, den Mustang, nun auch außerhalb der USA an – wenn auch vorerst nur bei ausgewählten Händlern. Das Modell hat sich für seine Welttour nicht nur ordentlich in Schale geworfen, sondern legt auch deutlich bessere Manieren an den Tag.