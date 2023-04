„Mariage pluvieux, mariage heureux“: Die Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa gab am wechselhaften Samstagmittag dem Franzosen Nicolas Bagory das Jawort.

Hochzeit am großherzoglichen Hof

Prinzessin Alexandra segelt überglücklich in den Hafen der Ehe

„Mariage pluvieux, mariage heureux“: Die Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa gab am wechselhaften Samstagmittag dem Franzosen Nicolas Bagory das Jawort.

Von Sebastian Weisbrodt und Michael Juchmes

Fotos: Anouk Antony und Marc Wilwert / Videos: Anouk Antony und Christophe Olinger

Petrus hatte ein Einsehen – zumindest teilweise: Der „Wettergott“ ließ die Tränen des Himmels kurz versiegen, als Prinzessin Alexandra (32) und ihr Verlobter Nicolas Bagory (34) am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr den großherzoglichen Palast verließen, um gemeinsam mit den Familienangehörigen der Braut in Richtung Knuedler zu ziehen. Die Angehörigen des Bräutigams verzichteten überraschend auf das Bad in der Menge.

Am Straßenrand hatten sich tausende Zuschauer aus dem In- und Ausland entlang der Absperrungen zwischen Krautmarkt und dem Rathaus versammelt, um der Hochzeit der einzigen Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa beizuwohnen. Begleitet von Jubelrufen der Schaulustigen, unter die sich sogar ehemalige Schüler des Bräutigams aus Paris gemischt hatten, schritt die Hochzeitsgesellschaft gut gelaunt und in Eintracht zum Standesamt, wo gegen 15.30 Uhr die Eheschließung stattfinden sollte.

Bereits auf dem Weg zum Rathaus zeigt sich das zukünftige Ehepaar bester Laune. Foto: LW

Laubbläser auf dem Roten Teppich

Entlang der Rue de la Reine und auf dem Knuedler schallte dem Brautpaar Jubel entgegen. Alexandra und Nicolas dankten es ihnen mit einem strahlenden Lächeln, das auch nicht versiegte, als sie am Rathaus von Lydie Polfer in Empfang genommen wurden. Die letzten Meter wurden sogar auf einem eigens zu diesem Ereignis ausgelegten Roten Teppich zurückgelegt, der kurz zuvor noch mittels Laubbläser von Schmutz befreit worden war.

Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, die diese Aufgabe nicht erst seit 2013 übernommen hat, sondern auch schon von 1982 bis 1999 erste Bürgerin der heutigen 120.000-Einwohner-Gemeinde war, traute die Prinzessin und ihren französischen Partner gegen 15.30 Uhr. Kurz nach dem gegenseitigen Jawort, etwa um 16 Uhr, verließen die Frischvermählten das Rathaus und wurden sogleich mit Niederschlag bedacht. Zum Glück waren es nur Blütenblätter, die von zehn Kindern auf der Treppe des Gemeindehauses auf das überglückliche Paar herabregneten.

Prinzessin Alexandra und der frischgebackene Prinz Nicolas begrüßten die Zuschauer überglücklich, schüttelten anschließend zahlreiche Hände und nahmen Glückwünsche entgegen. Beide nahmen sich viel Zeit, um die hinter der Absperrung wartenden Fans kennenzulernen. Und das auch noch, während die ersten Familienmitglieder – Prinz Louis und Prinz Sébastien – bereits wieder im Palast verschwunden waren.

Während des „Schaulaufens“ hatten die Zuschauer genügend Gelegenheit, sich die Outfits der Damen einmal genauer anzuschauen, allen voran den Look der glücklichen Braut: Diese trug ein wunderschönes Hochzeitsensemble in gebrochenem Weiß. Da zumindest die Weste von Valentino (Valentino Garavani) stammt, ist davon auszugehen, dass auch der gesamte Look diesem italienischen Designhaus zuzuschreiben ist. Die einzige Ausnahme: die Tasche. Diese zeigte ein eindeutiges Logo; das doppelte C – die Initialen von Coco Chanel.

7 Lydie Polfer und zwei Blumenmädchen nahmen die Brautgesellschaft in Empfang. Foto: LW

Sonne am Körper

Die Brautmutter, Großherzogin Maria Teresa, entschied sich für einen Look aus der aktuellen Haute-Couture-Kollektion von Natan, einem belgischen Label, zu dem nicht nur sie, sondern auch ihre „Nachbarinnen“, Königin Mathilde von Belgien und Königin Máxima der Niederlande, gerne greifen. Einen Bezug zu Belgien weist auch das Kleid von Prinzessin Claire auf: Die Frau von Prinz Félix ließ sich von den Wetteraussichten nicht abschrecken und trug die Sonne gleich am Leib. Ihre Wahl fiel auf ein gelbes Midikleid mit Knopfleiste von Diane von Furstenberg.

Aus wessen Designers – oder Designerins – Feder das königsblaue Kleid von Erbgroßherzogin Stéphanie stammt, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht bekannt. Die 39-Jährige ging aber auf Nummer sicher und stimmte sich mit den Herren – inklusive des Bräutigams – ab: Sie alle trugen einen Anzug in einem dunklen Blauton, natürlich mit farblich abgestimmter Krawatte.

2 Prinzessin Alexandra wirkte an ihrem Hochzeitstag sehr glücklich: Sie bedankte sich bei den Zuschauern mit einem strahlenden Lächeln. Foto: LW

Als das Brautpaar schließlich wieder vor dem Palais eingetroffen war, öffnete Großherzogin Maria Teresa ein Erkerfenster und begrüßte ihre Tochter und ihren einzigen Schwiegersohn mit einem lautstarken „Vive“. Der Forderung der Menge nach „enger Bees“ kam der Bräutigam natürlich unverzüglich nach und küsste seine Ehefrau zärtlich auf die Schläfe, was die Umstehenden mit Applaus kommentierten.



Gerade noch rechtzeitig erreichte das Paar den Palast, bevor stärkerer Regen einsetzte. Die Schaulustigen, die trotz des Wetters ihren Platz vor dem Palast noch nicht geräumt hatten, wurden mit einem weiteren Auftritt der Prinzessin und des Prinzen belohnt – der vorherigen Ankündigung, sich nach ihrer Ankunft nicht mehr der Öffentlichkeit zeigen zu wollen, zum Trotz.

Nach einer kurzen Pause – die vermutlich zum Anstoßen genutzt wurde – trafen kurz vor 18 Uhr die ersten Gäste für den Empfang am Abend ein, zu dem laut offiziellen Angaben rund 50 bis 60 Gäste geladen waren. Darunter waren neben zahlreichen Regierungsmitgliedern auch Adelsexperte Pierre Dillenburg und Sylvia Camarda. „Ech si ganz opgereegt“, verriet die Tänzerin der Redaktion.

Auch Premierminister Xavier Bettel durfte nicht fehlen. Er begrüßte besonders herzlich den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Santer, der viel zu früh angereist war, zunächst vor verschlossener Tür stand und daher eine kleine Extrarunde im Auto drehte. „Il est en pleine forme, je vous le dis“, teilte der Premier lachend den umstehenden Zuschauern mit.

7 Die großherzogliche Familie nahm sich Zeit, um mit den Zuschauern in Kontakt zu kommen. Foto: LW

Um sich von den heutigen Feierlichkeiten zu erholen, bleibt dem Brautpaar und ihren Familien noch ein wenig Zeit: Die kirchliche Trauung findet in einer Woche, am 29. April, im Heimatland des Bräutigams statt. Prinzessin Alexandra und Prinz Nicolas treten in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas vor den Altar, die nur wenige Kilometer vom Sommersitz der luxemburgischen Adelsfamilie entfernt liegt. Dort hat sogar schon Prinz Nicolas – damals noch als neuer Partner der einzigen Tochter des Großherzogs – einige sonnige Tage verbringen dürfen.

Viele gute Vorzeichen

Mit der kirchlichen Trauung am 29. April haben sich Prinz Nicolas und Prinzessin Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine, wie die Braut mit vollem Namen heißt, ein bedeutsames Datum ausgesucht: Im Jahr 2011 haben sich an genau diesem Tag auch Prinz William und Prinzessin Kate das Jawort gegeben. Ein gutes Omen für eine funktionierende royale Ehe.

6 Kurz vor 18 Uhr trafen auch die Gäste für den abendlichen Empfang ein. Foto: LW

Das Datum der Bekanntgabe ihrer Verlobung – der 7. November 2022 - scheint ebenfalls mit Glück bedacht: Das großherzogliche Paar hatte am gleichen Tag, 42 Jahre zuvor, seine Verlobung öffentlich gemacht. Und falls das nicht helfen sollte, wird es dann der Regen sein, der dieser Ehe den Segen bringt. „Mariage pluvieux, mariage heureux“, lautet ein französisches Sprichwort. Regen gilt zudem als Symbol der Fruchtbarkeit – das wird sicherlich auch Großherzogin Maria Teresa freuen, die bereits sechsfache Großmutter ist.

