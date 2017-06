(Athen) Griechenland erwartet die erste große Hitzewelle des Sommers. In Athen wurden bereits gestern Temperaturen von bis zu 38 Grad gemessen. Am heutigen Donnerstag soll die 40-Grad-Marke erreicht werden, für Freitag und das Wochenende erwarten die Meteorologen Spitzenwerte von bis zu 46 Grad. „Solche Temperaturen sind im Juni sehr selten, wir registrieren sie nur etwa einmal alle zehn Jahre“, sagt Antonis Lalos, der Chef des staatlichen Wetterdienstes EMY.

In Alarmbereitschaft

In Athen und den anderen Städten des Landes wurden die Krankenhäuser in erhöhte Bereitschaft versetzt. Vielerorts stellen die Stadtverwaltungen klimatisierte Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen Bürger, die selbst keine Klimaanlagen besitzen, Zuflucht vor der Hitze suchen können. Besonders gefährdet seien ältere Menschen über 65 und Kleinkinder, warnte das Gesundheitsministerium. Die Behörden appellierten an die Bevölkerung, sich möglichst an schattigen Orten aufzuhalten, körperliche Anstrengungen zu meiden, viel Wasser und Säfte zu trinken, nur leichte Speisen zu sich zu nehmen und sich immer wieder unter der Dusche abzukühlen. Die Athener Stadtverwaltung zeigt auch ein Herz für Tiere und ließ an 35 Stellen im Stadtgebiet Wassernäpfe für streunende Hunde und Katzen aufstellen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Behälter regelmäßig mit frischem Wasser aufzufüllen.

Hitze und Windstille sorgten gestern auch für steigende Ozonwerte. An vielen Stellen im Athener Stadtgebiet wurden mehr als 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, was die erste Warnschwelle darstellt. Hohe Konzentrationen des unsichtbaren Gases Ozon können Symptome wie tränende Augen, Hustenreiz und Kopfschmerzen auslösen.

Es stinkt zum Himmel

Zu Hitze und Ozon kommt in den Städten der Gestank verfaulenden Abfalls. Seit elf Tagen streiken die Mitarbeiter der Müllabfuhren. Die Folge: Überall im Land türmen sich an den Straßenrändern Berge von Unrat auf. In Athen sind vielerorts die Gehwege wegen der Müllhaufen gar nicht mehr passierbar. Die Müllarbeiter streiken für die Umwandlung ihrer befristeten Arbeitsverträge in Festanstellungen. Am Dienstag war ein Schlichtungsversuch von Ministerpräsident Alexis Tsipras gescheitert. Die Müllmänner wollen heute über Abbruch oder Fortsetzung des Ausstandes entscheiden. G.H.