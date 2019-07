Bis zu 70 Grad können Eisenbahnschienen heiß werden, wenn in diesem Rekordsommer die Sonne darauf scheint. Mit einem hellen Anstrich sollen sie sich nicht so stark aufheizen - und so auch nicht verbiegen.

Hitze und verbogene Schienen: Weiße Farbe soll Abhilfe schaffen

Bis zu 70 Grad können Eisenbahnschienen heiß werden, wenn in diesem Rekordsommer die Sonne darauf scheint. Mit einem hellen Anstrich sollen sie sich nicht so stark aufheizen - und so auch nicht verbiegen.

(dpa) - Die große Hitze kann Bahnschienen verbiegen - ob das mit dem Anstrich weißer Farbe verhindert werden kann, wird jetzt getestet. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben bei Bludenz rund 60 Kilometer südlich von Lindau am Bodensee gerade fünf Kilometer Schienen weiß angemalt. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) testen weiße Farbe an heißen Tagen auf Abstellgleisen in der Nähe von Solothurn. Auch die Deutsche Bahn (DB) hat seit Anfang Juli einen Versuch auf einem Testgelände laufen, wie eine Sprecherin sagt.

„Studien zeigen, dass mit dem hellen Anstrich die Schienen bis zu sieben Grad kühler bleiben“, sagt SBB-Sprecher Reto Schärli. In der Schweiz ist das Problem akut: so waren am Mittwoch einige S- und Regionalbahnstrecken bei Zürich, im Aargau und bei Genf wegen Gleisschäden zeitweise unterbrochen. Als Ursache werde die Hitze vermutet, sagte ein SBB-Sprecher am Abend. In Deutschland hatte die Schmalspurbahn „Molli“ bei Heiligendamm an der Ostsee im Juni den Verkehr zeitweise eingestellt, weil Schienen verbogen waren.

Schienen könnten nach Angaben des SBB-Sprechers bei andauernd großer Hitze bis zu 70 Grad heiß werden. „Bei diesen Verhältnissen will sich das lückenlos verschweißte Gleis ausdehnen, dabei entstehen vor allem in Kurven Querkräfte, die zur Verformung der Gleise führen können“, erläutert er. Im Fachjargon heißt das Gleisverwerfung.

Zwischen fünf und acht Grad

Die Rhätische Bahn im Schweizer Kanton Graubünden hat erste Tests schon 2018 durchgeführt. Die Temperatur der Schienen sei zwar um fünf bis sieben Grad niedriger gewesen, aber der Effekt sei nicht „durchschlagend“ gewesen, sagt Sprecherin Yvonne Dünser. „Wir testen deshalb weiter, auf einigen hundert Metern an exponierten Stellen.“

Im fränkischen Würzburg (Bayern) wurden kürzlich Straßenbahnschienen weiß getüncht. „An sehr heißen Tagen haben wir hier zuvor an den Schienen 60 Grad Celsius gemessen“, sagt Jürgen Dornberger, Sprecher der Würzburger Verkehrs-GmbH. Beim Hitzehoch Anfang Juli habe sich die Farbe bewährt: Die Gleise seien um acht Grad kühler gewesen. Dabei sei es keine Spezialfarbe; nur der Farbton als solcher wirke.

