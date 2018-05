Himmlische Roben

Dutzende Stars haben sich am Montag in New York zum prestigeträchtigsten Abend der Modewelt versammelt. Bei der "Met Gala" hieß das Motto in diesem Jahr: "Himmlische Körper: Mode und die katholische Vorstellungskraft".

25 Sarah Jessica Parker Foto: AFP

(dpa) - Die katholische Kirche hatte dem Thema vorher zugestimmt und dem Kostüm-Institut des Met mehr als 50 Stücke vergangener Päpste geliehen. Einige davon waren noch nie außerhalb des Vatikan gezeigt worden. "In der katholischen Vorstellungskraft spiegeln sich die Wahrheit, Güte und Schönheit Gottes überall, sogar in der Mode", sagte New Yorks Kardinal Timothy Michael Dolan vor der Gala.

In der Modewelt sowie unter vielen Schauspielern und Musikern gilt die "Met Gala" als Party des Jahres. Ein Ticket kostet laut "New York Times" 30 000 Dollar (25 000) Euro, ein Tisch 275 000 Dollar (230 000 Euro). Viele Stars werden aber von Labels eingeladen und zahlen die Karten deshalb nicht selbst.



Mit der Spendenveranstaltung bestreitet das Kostüm-Institut des Met sein Jahresbudget. Die Leitung der "Met Gala" hat "Vogue"-Chefin Anna Wintour.