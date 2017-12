(miz) - Es ist ein außergewöhnliches Naturschauspiel: Kommt der Mond der Erde besonders nahe, erscheint er größer als gewöhnlich. Wenn dieser Zeitpunkt auch noch mit einem Vollmond zusammenfällt, spricht man von einem Supermond.



Am Abend könnte sich demnach ein Blick in Richtung Himmel lohnen. Dann soll der hellste Supermond des Jahres zu sehen sein. Seine Vollmondphase erreicht er an diesem Sonntag um 16.46 Uhr. Die geringste Entfernung zur Erde wird er am Montagmorgen um 09.45 Uhr haben.



Einziges Problem wird das Wetter sein: Am Nachmittag und Abend soll der Himmel in Luxemburg weiterhin bewölkt bleiben.



Warum wirkt der Mond heller?

Die Mondoberfläche an sich wird am Sonntagabend nicht heller sein. Uns erreicht während eines Supermondes aber rund 30 Prozent mehr Mondlicht. Der Grund: Die sichtbare Mondoberfläche ist um etwa 30 Prozent größer als sonst und leitet entsprechend mehr Sonnenlicht an die Erde weiter.



Sollte Ihnen dennoch freie Sicht auf den Mond gegönnt sein, können sie das Spektakel mit Ihrer Kamera festhalten und die besten Bilder an wort@wort.lu schicken.

