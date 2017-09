(cwy) - Von heute an nehmen Oliver Welke und sein Team wieder jeden Freitag Politik und Zeitgeschehen aufs Korn. Die erste Ausgabe nach der Sommerpause werde ausführlich auf das TV-Duell zwischen den Kanzlerkandidaten Angela Merkel und Martin Schulz wenige Tage zuvor eingehen und dauere deshalb auch 40 Minuten statt wie sonst eine halbe Stunde.

Beliebter Quotengarant

Die „heute-show“ ist für den Mainzer Sender zugleich Aushängeschild und Quotengarant. „Es war ein sehr politisches Jahr und wir stellen ein großes Interesse an politischen Themen fest, von dem wir sehr profitiert haben“, erklärt Redaktionsleiter Stephan Denzer, der das 2009 gestartete Format erfunden hat. Im März erhielt die Sendung bei der Verleihung der Goldenen Kamera den Publikumspreis als beliebteste Satireshow.

Auch im Netz ist die „heute-show“ beliebt: Von Februar bis Mai 2017 verbuchten die Sendungen im Schnitt 1,95 Millionen Sichtungen pro Monat. Skeptiker befürchten schon, dass so mancher Zuschauer sich eher mit Hilfe der Satiresendung aktuell informiert als mittels regulärer Nachrichtenformate. „Das ist nicht unser primäres Ziel, denn wir sind keine Nachrichtensendung. Aber wir sind froh, wenn wir einen Beitrag zur politischen Information leisten“, sagt Stephan Denzer.



Am bewährten Mix der Sendung wird sich auch in der jetzigen Herbststaffel nichts ändern: Oliver Welke mimt in der Parodie einer Nachrichtensendung den Ansager, es gibt Schaltungen zu Außenreportern, dazu Seitenhiebe auf Donald Trump und andere Größen aus Politik und Wirtschaft. Zum langjährigen Team gehören Schauspieler wie Matthias Matschke und Martina Hill, doch dabei bleibt es nicht: „Wir werden ein oder zwei Neuzugänge ausprobieren und es wird neue Ru-briken geben“, berichtet Denzer.

Trotz des enormen Erfolgs trauen sich andere deutsche Sender nur zögerlich, das Konzept der „heute-show“, die ihrerseits an das populäre US-Format „Daily Show“ angelehnt ist, zu imitieren. Mit seiner „Abendshow“ wagt sich nun immerhin das RBB-Fernsehen an eine eigene Nachrichtesatire. Das neben der „heute-show“ wohl bekannteste deutsche Satireformat, Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“, kommt ebenfalls aus der Sommerpause zurück: Die erste Folge läuft am 14. September auf ZDFneo und wird einen Tag später im ZDF wiederholt.