Nachhaltigkeit ist in Mode: Beim Ostergottesdienst zeigt sich Kate in einem Kleid, zu dem sie schon vor fünf Jahren gegriffen hatte.

Ostermesse in Windsor

Herzogin Kate trägt selbes Outfit wie 2017 in Luxemburg

(jt/dpa)- Die britische Herzogin Kate geht abermals mit sparsamem Beispiel voran: Beim traditionellen Ostergottesdienst in Windsor trug die Ehefrau von Prinz William dasselbe Outfit wie während ihres Besuchs in Luxemburg im Mai 2017. Das meldet die britische „Daily Mail“.

3 Herzogin Kate griff am Ostersonntag zu Altbewährtem. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Herzogin Kate griff am Ostersonntag zu Altbewährtem. Foto: AFP Kate im Mai 2017 mit Xavier Bettel und Erbgroßherzogin Stéphanie in Luxemburg. Foto: Chris Karaba Die Herzogin scheint das pastellfarbene Kleid von Designerin Emilia Wickstead liebgewonnen zu haben. Foto: Reuters/Jeff Gilbert

Kate ist bekannt dafür, Kleider mehrmals zu tragen und greift ab und zu auch zu schlichten Stücken von der Stange. Das hellblaue Kleid von Designerin Emilia Wickstead kombinierte die 40-Jährige diesmal mit einer pastellfarbenen Pochette, grauen Suede-Pumps und einem dunkelblauen Hut.



Am 11. Mai 2017 hielt sich Kate für einen Besuch anlässlich des 150. Jahrestags der Unterzeichnung des Londoner Vertrags von 1867 in Luxemburg auf, allerdings ohne Begleitung ihres Ehemanns und ihrer Kinder.

Sehen Sie hier den Vorher-Nachher-Vergleich 2017 und 2022:



11. Mai 2017: Herzogin Kate mit Premierminister Xavier Bettel und dem erbgroßherzoglichen Paar in Luxemburg. Foto: Chris Karaba

Ostermesse ohne Queen

Ihren traditionellen Ostergottesdienst in Windsor haben die Royals in diesem Jahr übrigens ohne ihre prominentesten Vertreter feiern müssen. Queen Elizabeth II. hatte bereits vor einigen Tagen abgesagt, die fast 96-Jährige bleibt mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen immer häufiger öffentlichen Anlässen fern. Auch Prinz Charles fehlte beim Ostergottesdienst, sodass Prinz William und Herzogin Kate die royalen Gäste anführten.

Dass die Royal Family ohne ihr Oberhaupt auskommen muss, soll Berichten zufolge künftig eher die Regel als die Ausnahme werden. Berater der Monarchin sollen nach einer neuen Strategie jeweils erst am Tag eines Anlasses bekannt geben, ob die Queen komme oder nicht, wie unter anderem der „Telegraph“ berichtete. Damit will das Königshaus Enttäuschungen durch kurzfristige Absagen vermeiden, wie sie zuletzt häufiger vorkamen.

Erstmals brachten William und Kate zu Ostern auch ihre zwei ältesten Kinder – Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) – mit zu dem Gottesdienst in der St. Georgs-Kapelle in Windsor. Den Kurzbesuch von Prinz Harry und seiner Frau Meghan in Windsor am Gründonnerstag hatten die Cambridges verpasst, da sie Berichten zufolge zu der Zeit im Urlaub waren. Williams und Harrys Verhältnis gilt nach wie vor als belastet.

