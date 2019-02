Herzensangelegenheit

Daniel Wagner war ein erfolgreicher Arzt und Wissenschaftler. Um an seine Arbeit zu erinnern, hat sich die nach ihm benannte Stiftung der Erforschung von Herzkrankheiten verschrieben.

von Birgit Pfaus-Ravida

Mit nur 54 Jahren verstarb Daniel Wagner im Juli 2017 in Lausanne an Krebs. „Einfach schrecklich und sehr schade. Er war ein wunderbarer Arzt und Mensch“, erinnert sich der Luxemburger Kardiologe Charles Delagardelle, der am Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) mit Daniel Wagner zusammengearbeitet hat.

Um Daniel Wagners Arbeit fortzuführen, haben Kollegen und Angehörige im Mai vergangenen Jahres die Fondation Cœur Daniel Wagner gegründet ...