Herbert Knaup: „Luxus interessiert mich nicht“

Schauspieler Herbert Knaup über seine Rolle als moderner Robin Hood, Weihnachten im Kreis der Familie und Kommissar Kluftinger.

Er ist ein Robin Hood von der Sparkasse: Als seine kleine Bank abgewickelt werden soll, vergibt Filialleiter Volkmar Stenzel im Weihnachtsfilm „Stenzels Bescherung“ – zu sehen am 23. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD – auch an Kunden Kredite, die keinerlei Sicherheiten vorweisen können. Natürlich läuft dabei nicht alles glatt. Gespielt wird der kleine Banker mit dem großen Herzen von Herbert Knaup, den viele Zuschauer als Allgäuer Kommissar Kluftinger kennen.

Herbert Knaup, in „Stenzels Bescherung“ spielen Sie einen Banker, der an arme Schlucker ohne Sicherheiten Kredite vergibt ...